Allerta Meteo, nuova saccatura atlantica in arrivo: domani nuovo round di fenomeni intensi

Una nuova fase di forte maltempo è attesa per domani 4 giugno, con il ritorno di temporali anche di forte intensità soprattutto sulle regioni settentrionali. L’ingresso di aria più fresca in quota, a contatto con masse d’aria molto umide, favorirà lo sviluppo di celle temporalesche organizzate in grado di generare nubifragi localizzati, grandine di piccole dimensioni e possibili raffiche di vento. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

“Un livello 1 è stato emesso per la Pianura Padana centro-occidentale, Prealpi piemontesi settentrionali e lombarde oltre che per la Liguria per forti piogge concentrate, grandine di piccole dimensioni e marginalmente per raffiche di vento forti e landspouts. Una nuova saccatura atlantica interesserà dal pomeriggio il Nord Italia favorendo nuovamente convezione anche marcata“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Tale sistema sarà preceduto dall’afflusso di masse d’aria molto umide a tutte le quote dal Mediterraneo occidentale al Nord Italia; a causa di ciò i valori simulati di PWAT si porteranno rapidamente fino ad oltre 40mm. Contrariamente il ML CAPE attualmente previsto risulterà più modesto e generalmente inferiore o pari a 800 J/kg“.

Dopo una mattinata perlopiù stabile su tutto il Paese, “l’ingresso della saccatura dalla Francia farà partire la convezione inizialmente a ridosso dei rilievi tra Piemonte e Liguria occidentale e a seguire anche sulle altre zone. Si attende principalmente lo sviluppo di multicelle la cui pericolosità principale riguarderà la possibilità di nubifragi, ma in occasione dei nuclei più intensi sarà possibile la formazione di grandine piccola anche con accumuli consistenti al suolo visto l’elevato windshear disponibile e l’ingresso in quota di masse d’aria più fresche. Marginalmente i temporali potranno produrre intense raffiche di vento e non si esclude la formazione di landspouts/deboli trombe d’aria; la presenza di un basso LCL, sostenuto shear e sufficiente CAPE 0-3km rendono plausibile questa possibilità. Tale previsione rappresenta una linea generale di tendenza che verrà rivista, anche profondamente, con gli aggiornamenti modellistici disponibili nella giornata del 3 giugno“, conclude PRETEMP.

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