Allerta Meteo, nuovo round di maltempo nel pomeriggio-sera: forti piogge, grandine e raffiche di vento

Una nuova fase di maltempo interesserà diverse aree del Nord Italia nel corso della giornata, con temporali in sviluppo soprattutto tra Alpi, Prealpi e Pianura Padana centro-occidentale. Le condizioni atmosferiche potrebbero favorire rovesci intensi, forti raffiche di vento e locali grandinate, con i fenomeni più significativi attesi tra il pomeriggio e la tarda serata. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

“Sul dominio il geopotenziale è atteso in lento calo nel corso della giornata, in particolare nelle regioni del Nord Italia, Francia e Svizzera dove dalla sera è atteso l’avvicinamento di una saccatura atlantica. Tuttavia anche al Centro-Sud correnti da NW in quota favoriranno locali temporali diurni sulle zone appenniniche, in N Africa e sulle Alpi Dinariche mentre non si esclude qualche isolato temporale a base alta nella prima parte del giorno sul canale di Sardegna e nel Palermitano“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Generalmente si attendono temporali generici caratterizzati da qualche pioggia intensa, grandine al più medio-piccola e locali intense raffiche di vento, situazione rientrante in un livello 0 di pericolosità“.

Allerta Meteo per Francia, Svizzera, Nord Italia

Tra le aree indicate a livello zero, “queste richiedono un breve approfondimento in quanto dal pomeriggio correnti atlantiche più fresche in quota tenderanno a favorire la convezione, perlopiù tra Francia, Svizzera ed arco alpino. Attualmente l’instabilità atmosferica prevista non sarà eccessiva con MLCAPE generalmente inferiore a 800 J/kg e DLS in aumento fino ad oltre 15 m/s entro sera. Sarà probabile dunque la formazione di sistemi multicellari associati perlopiù a locali intense piogge, rinforzi del vento e qualche grandinata in genere di piccole dimensioni“.

Più incerta, sottolinea PRETEMP, “rimane la situazione a sud delle Alpi, quindi sulla Pianura Padana centro occidentale, dove alcune simulazioni LAM, come WRF, ICON-RUC e AROME suggeriscono la possibile estensione di alcune celle alla pianura in serata/tarda serata; qualora questo accadesse qualche cella più intensa non sarebbe esclusa, visto un ambiente in genere più favorevole alla formazione di temporali forti, con MLCAPE attorno a 1000-1200 J/kg anche se scarso shear (DLS generalmente attorno a 10 m/s). Alla luce di ciò al momento un livello 1 di pericolsità appare non giustificato, tuttavia si segnala come su queste zone sarà possibile il verificarsi di qualche isolato temporale più forte anche capace di generare qualche intensa pioggia concentrata, forte raffica di vento e grandine fino a 2-3cm“.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: