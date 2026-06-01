Allerta Meteo Piemonte: al via peggioramento, forte maltempo anche in pianura il 2 Giugno

È stata diramata un’allerta per forte maltempo in Piemonte, con condizioni di instabilità in aumento a partire dalle ore serali e fenomeni che potranno intensificarsi fino a domani. “Allerta gialla per temporali. Oggi deboli e isolati rovesci nelle vallate alpine. Da stasera, instabilità in aumento sul Piemonte centro-settentrionale, con temporali moderati che si intensificheranno nelle prime ore di domani, fino a diventare più diffusi ed intensi in pianura nel pomeriggio. Sono probabili locali grandinate e raffiche di vento. Mercoledì tempo in miglioramento“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 1° giugno 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

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