Allerta Meteo Piemonte, attenzione ai temporali odierni: piogge abbondanti, grandine e raffiche di vento

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, martedì 2 giugno. “Oggi temporali diffusi, dapprima a ridosso dei settori alpini in rapido spostamento verso le pianure, dove i fenomeni saranno più intensi e persistenti con piogge abbondanti, grandinate e raffiche di vento, in particolare tra Torinese, Novarese, Astigiano e Alessandrino; esaurimento dei fenomeni dalla tarda serata. Domani condizioni stabili. Da giovedì pomeriggio nuovo aumento dell’instabilità, più accentuata sulle pianure”, si legge nel bollettino di allerta.

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