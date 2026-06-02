Allerta Meteo, temporali senza tregua fino a domani: avviso ufficiale dell’Aeronautica Militare, l’elenco delle regioni colpite

Allerta Meteo tra oggi, Festa della Repubblica, e domani 3 giugno 2026, per precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere temporalesco al Centro/Nord (di seguito l’elenco delle regioni colpite), con fulmini, vento forte e grandine. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 12 di oggi, 2 giugno 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare pubblicato oggi 2 giugno 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 2 giugno 2026: “Nella giornata di oggi, martedì 2 giugno 2026, persistono precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere temporalesco:

fino a sera sul Piemonte ;

; fino a termine giornata su Lombardia , Veneto e sui settori occidentali e settentrionali dell’ Emilia-Romagna ;

, e sui settori occidentali e settentrionali dell’ ; fino alla mattina di domani, mercoledì 3 giugno 2026, sul Friuli-Venezia Giulia.

Dalla serata di oggi, martedì 2 giugno 2026, e fino alla mattina di domani, mercoledì 3 giugno 2026, si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco sulla Toscana, con particolare riferimento al relativo settore settentrionale.

I temporali saranno accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: