Allerta Meteo Toscana, forti temporali in arrivo: rischio grandine e piogge abbondanti

Peggioramento del tempo dalla serata di oggi, martedì 2 giugno, per l’arrivo di una perturbazione che interesserà la Toscana a partire dalle zone nordoccidentali, per poi estendersi al resto della regione nel corso della notte. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valida dalle ore 22 di oggi fino alle ore 12 di domani per gran parte della Toscana.

Sono attese precipitazioni anche temporalesche, localmente intense, con cumulati più elevati sulle zone di nord-ovest. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull’Alto Mugello, con raffiche fino a 60-80km/h, mentre il mare sarà molto mosso sul settore settentrionale della costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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