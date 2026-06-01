Allerta Meteo Toscana: forti temporali nelle prossime ore, attenzione nel Centro/Sud

Forte maltempo in arrivo nelle prossime ore in Toscana: un’allerta meteo gialla è stata emessa dalla Sala Operativa Regionale, per temporali forti, dalle ore 14 alle ore 20 di oggi sul settore centro-meridionale. A renderlo noto è il Presidente della Regione Eugenio Giani. “Possibilità di temporali nelle zone interne; fenomeni di difficile localizzazione ma più probabili in Appennino e sulle zone interne centro meridionali“, viene precisato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.