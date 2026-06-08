Allerta Meteo Trentino: instabilità in aumento, temporali fino a giovedì

Secondo le previsioni diffuse da MeteoTrentino, è atteso un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica nelle prossime ore, con condizioni di tempo variabile e a tratti perturbato. Nel pomeriggio e in serata di oggi sono previsti rovesci e temporali sparsi, più probabili in prossimità dei rilievi. Durante la notte non si esclude lo sviluppo di isolati fenomeni temporaleschi anche nelle aree di fondovalle. Per la giornata di domani il quadro meteorologico sarà caratterizzato da maggiore variabilità: rovesci e temporali potranno formarsi già al mattino, intensificandosi nel corso del pomeriggio, della serata e nella notte tra martedì e mercoledì. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con precipitazioni abbondanti in tempi brevi, possibili grandinate di piccole o medie dimensioni e forti raffiche di vento.

Un ulteriore peggioramento è atteso nella giornata di mercoledì, quando le precipitazioni diventeranno più diffuse e a tratti persistenti, assumendo anche carattere temporalesco. Entro le prime ore di giovedì sono previsti accumuli complessivi generalmente compresi tra 25 e 50 millimetri, con punte localmente superiori. Dalla serata di mercoledì e nel corso della notte successiva è inoltre atteso un temporaneo rinforzo dei venti settentrionali, con raffiche che potranno localmente raggiungere i 40–60 km/h.

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