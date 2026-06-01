Allerta Meteo Trentino: temporali in arrivo, maltempo protagonista del 2 Giugno

Il primo scorcio di giugno si apre con condizioni di marcato maltempo in Trentino, dove il transito di diverse perturbazioni porterà rovesci e temporali anche intensi tra oggi e i prossimi giorni. Oggi, lunedì 1° giugno, si prevedono rovesci o temporali sparsi al pomeriggio sera e nella prossima notte. Domani, martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, umide correnti sudoccidentali interesseranno le Alpi con precipitazioni a tratti possibili già dal mattino. In serata o tarda serata è atteso il transito di un fronte freddo con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale. A comunicarlo è Meteotrentino. Entro le prime ore di mercoledì potranno cadere mediamente 15-40 mm (litri a metro quadrato) di pioggia, con possibili accumuli superiori su aree ristrette. Sebbene i fenomeni più violenti siano più probabili in Pianura Padana, anche in Trentino sussiste il rischio di precipitazioni abbondanti in poco tempo (circa 30 mm in un’ora), forti raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni, viene evidenziato. Un’altra perturbazione con precipitazioni diffuse è attesa dalla sera di giovedì a venerdì sera.

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