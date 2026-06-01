Allerta Meteo Veneto, 2 giugno perturbato: attesi rovesci e temporali

Dal pomeriggio di martedì 2 giugno, aumento delle condizioni di instabilità in Veneto, con probabili rovesci e temporali fino al pomeriggio di mercoledì 3; saranno possibili locali fenomeni intensi (rovesci, forti raffiche e locali grandinate) e quantitativi localmente consistenti. Per mercoledì 3, tempo instabile/perturbato con rovesci e temporali specie fino al pomeriggio. Successivamente tempo maggiormente stabile. Alla luce di queste previsioni meteo, la Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali in tutta la regione per la giornata di domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.