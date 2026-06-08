Allerta Meteo Veneto: domani codice giallo per temporali nell’Alto Bellunese

Il bollettino meteorologico regionale per il Veneto segnala per il pomeriggio di oggi una fase di moderata instabilità atmosferica, concentrata soprattutto sulle aree montane. In queste zone, in particolare, saranno possibili rovesci e temporali a carattere locale o sparso. Per la giornata di martedì si prevede un ulteriore aumento dell’instabilità, che potrà interessare anche parte della pianura nelle prime ore del mattino e nuovamente tra il pomeriggio e la serata. In queste fasce orarie i fenomeni temporaleschi potranno risultare più diffusi sulle zone dolomitiche. Alla luce di questo quadro previsionale, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali che riguarderà per l’intera giornata del 9 giugno le aree delle Dolomiti orientali e occidentali.

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