Allerta Meteo Veneto, tempo perturbato tra oggi e domani: è allarme arancione

Nel pomeriggio/sera di martedì 2 giugno e fino alle primissime ore di mercoledì 3, tempo instabile/perturbato in Veneto con rovesci e temporali a tratti diffusi; saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate) con quantitativi di precipitazione consistenti o localmente abbondanti specie su Prealpi e pianura. Fase più intensa e con fenomeni più intensi e abbondanti prevista tra il primo pomeriggio di martedì, a partire dai settori occidentali, alla notte/primissime ore di mercoledì 3 verso i settori orientali. I rovesci e temporali più intensi con possibili precipitazioni anche carattere di nubifragio saranno più probabili tra Prealpi/Pedemontana e pianura-costa, si legge nel bollettino di allerta.

Mercoledì, dopo una attenuazione e diradamento dei fenomeni nel corso della notte/mattino, sarà possibile una ripresa dell’instabilità con nuovi rovesci e locali temporali nel corso del pomeriggio. Giovedì tempo solo a tratti variabile e assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi per l’allertamento. Venerdì probabile nuova fase di instabilità con rovesci e temporali.

Alla luce di queste previsioni meteo, la Protezione Civile regionale del Veneto ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e allerta arancione per il rischio idrogeologico per temporali per la giornata di oggi. Allerta gialla per entrambe le criticità per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno.

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