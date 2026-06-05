Allerta Meteo Veneto: temporali forti fino a domani

La Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato la fase operativa di “Attenzione” (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica per temporali nelle zone Bassa Veronese e Polesine occidentale, Pianura polesana centrale, Costa meridionale e Delta Po, Pianura centrale, Colli Euganei e Colli Berici, Pianura centro meridionale e Bassa padovana, Costa centro meridionale, Pianura centro meridionale, Pianura centro-orientale, Costa centro-orientale, Pianura orientale, Costa orientale. Tra il pomeriggio e la sera di oggi fino alle primissime ore di domani, sabato 6 giugno, “la regione sarà interessata da una fase di tempo instabile con possibili fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, da locali a sparsi, più probabili su pianura centro-orientale e costa. Saranno possibili fenomeni localmente intensi come forti rovesci, forti raffiche e locale grandine”, si legge nel bollettino di allerta.

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