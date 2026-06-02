Alpinista colpito da un fulmine sul Monte Bianco: il maltempo ostacola i soccorsi

È in corso un intervento del Soccorso Alpino valdostano sul Dente del Gigante, sul Monte Bianco, per il recupero di due alpinisti polacchi, di cui uno colpito ad una spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute, ma di non poter proseguire. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l’impiego dell’elicottero. Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha effettuato un primo avvicinamento con la funivia Skyway ed è ora ferma al Rifugio Torino. Possibile l’intervento con tecnica alpinistica, ma al momento non ci sarebbero le condizioni per raggiungere i due alpinisti in sicurezza.