Atterraggio di fortuna in un campo, ultraleggero si ribalta a San Miniato: ferito il pilota

Incidente per un ultraleggero a San Miniato, in provincia di Pisa. È successo intorno alle 9:45 di questa mattina. Per cause in fase di accertamento, il velivolo ha effettuato un atterraggio di fortuna in un campo coltivato, ribaltandosi. L’atterraggio di fortuna è avvenuto lungo la strada statale 67 Tosco-Romagnola Ovest: probabilmente il velivolo ha perso quota in seguito a un’avaria. Secondo le prime informazioni, il pilota avrebbe tentato una manovra di atterraggio nel campo coltivato lungo la strada e dopo avere toccato terra, il piccolo aereo si è ribaltato. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno liberato il pilota rimasto ferito agli arti inferiori, affidandolo al personale sanitario del 118, e messo in sicurezza il luogo dell’intervento. Il ferito avrebbe 79 anni ed è stato portato in codice giallo con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto anche la Misericordia e i Carabinieri di San Miniato.