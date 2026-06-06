Australia, squalo attacca sub: 30enne in gravi condizioni

Un subacqueo di circa 30 anni è in condizioni gravissime dopo essere stato attaccato da uno squalo al largo della costa dell’Australia Occidentale, nei pressi di Michaelmas Island. L’aggressione è avvenuta mentre l’uomo si trovava in immersione a poca distanza dall’isola, situata a Sud/Est di Perth. Secondo quanto riferito, lo squalo – lungo circa 4,5 metri – avrebbe colpito il subacqueo senza preavviso. L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da un recente attacco mortale avvenuto nel Nord del Queensland appena 2 settimane fa, il 3° caso registrato in Australia dall’inizio dell’anno. Gli scienziati australiani stanno analizzando il fenomeno e ipotizzano che fattori come l’aumento della densità della fauna marina e il progressivo riscaldamento degli oceani possano influire sulle rotte migratorie degli squali, contribuendo potenzialmente all’incremento degli incontri con l’uomo.