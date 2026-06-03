Auto elettriche usate, boom di interesse in Germania: ricerche triplicate e richieste ai concessionari in forte crescita

Il mercato delle auto elettriche usate in Germania sta vivendo una fase di forte espansione, alimentata dall’aumento dei prezzi di benzina e diesel che sta spingendo un numero crescente di automobilisti verso soluzioni alternative ai motori tradizionali. I dati diffusi dalla piattaforma mobile.de evidenziano una crescita significativa dell’interesse per la mobilità elettrica, con un incremento record delle ricerche online e delle richieste rivolte ai concessionari.

La tendenza conferma un cambiamento sempre più evidente nelle abitudini di acquisto e nelle preferenze degli automobilisti tedeschi, in un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi energetici e da una crescente attenzione alle alternative di trasporto.

Ricerche di auto elettriche triplicate nel giro di un mese

L’elemento più rilevante emerso dai dati riguarda l’impennata delle ricerche di veicoli elettrici sulla piattaforma mobile.de. Nel mese di marzo, infatti, la quota di ricerche dedicate a questa tipologia di auto è triplicata rispetto a febbraio, passando dal 12% al 36%.

Un balzo particolarmente significativo che testimonia come il tema della mobilità elettrica stia assumendo un ruolo sempre più centrale nelle valutazioni degli automobilisti. L’incremento dell’interesse arriva in una fase in cui il costo dei carburanti continua a incidere pesantemente sui bilanci familiari e aziendali, rendendo più attrattive le soluzioni a zero emissioni.

Crescono anche le richieste per le auto elettriche usate

L’aumento dell’interesse online trova conferma anche nei dati relativi alle richieste rivolte ai rivenditori. Secondo quanto riportato da mobile.de, i concessionari hanno registrato un incremento del 66% delle richieste per auto elettriche usate.

Si tratta di un dato che evidenzia come il mercato dell’usato stia diventando un segmento strategico per la diffusione della mobilità elettrica, offrendo un accesso più conveniente a veicoli che fino a pochi anni fa erano considerati una scelta riservata a una fascia limitata di consumatori.

L’interesse crescente coinvolge in particolare pendolari e automobilisti che cercano di ridurre la dipendenza dai carburanti tradizionali e contenere le spese legate agli spostamenti quotidiani.

La situazione geopolitica influenza le decisioni di acquisto

A confermare il cambiamento in atto contribuisce anche un sondaggio realizzato. L’indagine mostra che quasi la metà dei tedeschi dichiara di essere influenzata dall’attuale situazione geopolitica nella scelta del tipo di alimentazione per l’acquisto di un’automobile. Il dato suggerisce che la crescente attenzione verso le auto elettriche non sia soltanto una conseguenza temporanea dell’aumento dei prezzi dei carburanti, ma possa rappresentare l’espressione di una trasformazione più profonda nelle preferenze dei consumatori.

Un cambiamento strutturale della domanda nel mercato automobilistico

L’insieme degli indicatori raccolti da mobile.de delinea uno scenario in cui il rafforzamento del mercato delle auto elettriche usate appare coerente con un cambiamento strutturale della domanda.

La combinazione tra costi elevati dei carburanti, maggiore disponibilità di veicoli sul mercato dell’usato e crescente attenzione agli sviluppi geopolitici sta accelerando l’interesse verso la mobilità elettrica. Un fenomeno che potrebbe contribuire a consolidare ulteriormente il ruolo delle auto elettriche nel mercato automobilistico tedesco nei prossimi anni.