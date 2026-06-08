Avvistato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia, specie rara nelle acque del Mediterraneo

Eccezionale avvistamento nel Mediterraneo. Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari dell’associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo bianco, specie rara nelle acque del Mediterraneo. I sub stavano bonificando i fondali attraverso la rimozione di attrezzature da pesca abbandonate e impigliate in un relitto, quando si sono imbattuti nell’esemplare. L’incontro con lo squalo è stato filmato dal subacqueo Derk Remmers che, in un’intervista rilasciata alla BBC, ha raccontato di aver faticato ad attivare la telecamera a causa dell’emozione del momento: “le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro”. Remmers precisa che non c’è motivo di avere paura, perché lo squalo si trovava in una parte centrale del Mediterraneo, lontano dalle coste e non rappresenta un pericolo per le persone.

Secondo gli esperti coinvolti nell’osservazione, il predatore potrebbe essere un esemplare maschio adulto. La sua presenza nel Mediterraneo rappresenta un segno di speranza, considerando che si tratta di una tra le specie più minacciate dell’area. A testimoniare la presenza dell’animale è anche il subacqueo Pascal van Erp che, su Facebook, scrive: “a quanto pare, questo è stato il primo avvistamento subacqueo di uno squalo bianco nel Mediterraneo da parte di subacquei!”