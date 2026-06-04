Blackout delle immagini satellitari meteorologiche: cosa sta succedendo davvero ad EUMETSAT

Da ormai più di settantadue ore, gli appassionati di meteorologia e i professionisti del settore si trovano di fronte a un insolito deserto digitale. Provando ad accedere alle sezioni dedicate al meteo in tempo reale dei principali portali meteorologici italiani, le consuete e spettacolari animazioni geostazionarie dell’Europa e del Mediterraneo risultano congelate, non aggiornate o sostituite da laconici messaggi di errore del sistema. Questo improvviso vuoto informativo ha comprensibilmente sollevato dubbi e interrogativi, spingendo molti a ipotizzare un guasto critico o permanente alla flotta dei satelliti meteorologici. In realtà, gli occhi tecnologici che sorvegliano l’atmosfera dallo spazio profondo sono perfettamente operativi e continuano a scansionare il pianeta senza sosta. Il problema attuale è il risultato di uno sfortunato “collo di bottiglia” tecnologico che ha unito, nello stesso momento, un blocco infrastrutturale dei server nazionali e una serie di complessi interventi di calibrazione gestiti dall’ente europeo.

Il guasto informatico al portale dell’Aeronautica Militare

Per comprendere l’origine di questo blackout visivo sul territorio italiano, è necessario analizzare il funzionamento della catena di distribuzione dei dati scientifici. La fonte istituzionale primaria in Italia è il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, il cui portale ufficiale rappresenta il mozzo centrale da cui si diramano le informazioni per il pubblico e per molte piattaforme editoriali. In questi giorni, il sito istituzionale sta affrontando un serio problema informatico interno legato all’architettura software che gestisce l’interfaccia utente. Chiunque provi a consultare le sezioni relative a radar, fulminazioni o immagini satellitari bloccate si imbatte in un errore sistemico che fa riferimento al malfunzionamento dei widget e delle gallerie multiple. I computer della Difesa continuano a ricevere regolarmente i dati grezzi dallo spazio, ma il server web pubblico ha subìto un crash che gli impedisce di convertire e “stampare” a schermo questi file in formato grafico leggibile.

L’effetto domino sulla meteorologia del web italiano

Questo guasto all’infrastruttura di MeteoAM ha generato un immediato effetto domino su scala nazionale, travolgendo l’intera rete dei siti meteo indipendenti e specialistici. Le testate giornalistiche e i portali di previsioni non dispongono, per ovvi motivi di costi logistici e di licenze hardware, di antenne paraboliche proprietarie puntate sulla fascia di Clarke per ricevere direttamente il segnale satellitare grezzo. Per offrire un servizio gratuito e costantemente aggiornato ai lettori, queste piattaforme integrano all’interno del proprio codice web dei collegamenti diretti o dei flussi automatizzati che attingono ai server istituzionali o a grandi distributori internazionali. Nel momento in cui la sorgente principale dell’Aeronautica Militare ha smesso di erogare le immagini a causa del bug del proprio software, i collegamenti dei siti partner si sono interrotti di colpo, mostrando schermate fisse o caricamenti infiniti che non dipendono in alcun modo dalla volontà o dalla gestione tecnica dei singoli editori meteorologici.

Gli interventi straordinari in orbita e le anomalie di EUMETSAT

Parallelamente al problema riscontrato sui server italiani, la situazione è stata resa ancora più complessa da una serie di eventi coordinati dall’agenzia spaziale europea EUMETSAT. Consultando i registri ufficiali dello User Notification Service, l’ente europeo ha confermato di aver riscontrato anomalie impreviste proprio nei sistemi di terra deputati alla visualizzazione pubblica, classificando le prestazioni del noto portale EUMETView come degradate. A questo intoppo tecnico si sono sommate alcune operazioni di manutenzione straordinaria di massima importanza. L’agenzia ha infatti completato una delicata riconfigurazione dei sofisticati rilevatori ottici a bordo del Meteosat-12, il modernissimo satellite di terza generazione che rappresenta il futuro della meteorologia europea. Questo intervento, mirato a ottimizzare le performance radiometriche del sensore, ha comportato finestre temporali di parziale indisponibilità del dato e la comparsa di temporanei artefatti visivi sui canali di monitoraggio termico e infrarosso.

La sicurezza delle previsioni meteorologiche non è a rischio

Nonostante il forte impatto visivo causato da questa assenza di mappe animate sui siti web, è fondamentale rassicurare il pubblico su un aspetto cruciale: la qualità e l’affidabilità delle odierne previsioni meteorologiche non corrono alcun pericolo. I meteorologi professionisti e i centri di calcolo non utilizzano i siti web commerciali per elaborare le proprie analisi operative. I flussi di dati numerici puri necessari ad alimentare i modelli matematici di previsione continuano a viaggiare su reti crittografate dedicate alla comunità scientifica globale, bypassando totalmente i server grafici commerciali che si trovano temporaneamente offline. Non appena i tecnici informatici avranno completato il ripristino delle interfacce web e la rete di distribuzione europea avrà stabilizzato i nuovi protocolli di ricezione, il flusso delle spettacolari immagini del nostro pianeta tornerà alla normale e regolare frequenza di aggiornamento a beneficio di tutti gli utenti della rete.