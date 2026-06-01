Blue Moon sui Monti dei Sette Fratelli: la Luna piena ripresa da Sinnai tra moontrail, alba e tramonto

La Blue Moon del 31 maggio è stata protagonista di una serie di scatti realizzati in Sardegna da Alessandro Casula, che ha documentato il passaggio della seconda Luna piena nello stesso mese, dopo quella già avvenuta il 1 maggio. Un fenomeno astronomico particolare, indicato comunemente come Blue Moon, che si verifica circa una volta ogni tre anni e mezzo. Le immagini mostrano la Luna nel suo apparire e scomparire dietro il profilo dei Monti dei Sette Fratelli, in un racconto fotografico con riprese effettuate da Sinnai, in provincia di Cagliari.

La Blue Moon del 31 maggio: la seconda Luna piena nello stesso mese

La Blue Moon del 31 maggio rappresenta la seconda Luna piena nello stesso mese, dopo quella del 1 maggio. Non si tratta di una colorazione blu del disco lunare, ma di una definizione legata al calendario e alla presenza di due pleniluni all’interno dello stesso mese. Questo tipo di evento, secondo quanto riportato, capita una volta ogni 3 anni e mezzo circa, rendendo particolarmente significativa la documentazione fotografica realizzata in Sardegna. Il passaggio della Luna, osservata nel suo rapporto con il paesaggio montano e urbano, assume così un valore non solo estetico, ma anche astronomico e documentario.

Il moontrail del 30 maggio ripreso da Sinnai

La prima immagine è dedicata a un moontrail, composto da 3 scatti, realizzato la sera del 30 maggio mentre la Luna sorgeva dai Monti dei Sette Fratelli. La ripresa è stata effettuata alle 20:44 da Sinnai, in provincia di Cagliari.

Nel fotogramma, la Luna piena appare in sequenza sopra il profilo delle montagne, componendo una traiettoria visiva che racconta il movimento apparente dell’astro nel cielo. La tecnica del moontrail permette di mostrare in un’unica immagine più posizioni della Luna nel corso del suo sorgere, rendendo evidente il percorso del disco lunare rispetto all’orizzonte.

La scena unisce il paesaggio naturale dei Monti dei Sette Fratelli con gli elementi urbani visibili in primo piano, creando un contrasto tra la presenza imponente della Luna, la linea scura dei rilievi e le luci della città.

La Luna al tramonto del 31 maggio dietro i Monti dei Sette Fratelli

La seconda e la terza fotografia sono state realizzate nella mattina del 31 maggio, quando la Blue Moon tramontava dietro i Monti dei Sette Fratelli. L’orario indicato per la ripresa è quello delle 5:22 del mattino.

In questi scatti la Luna appare bassa sull’orizzonte, parzialmente nascosta dal profilo montuoso, con una forte dominante calda che la rende particolarmente luminosa rispetto al cielo ancora scuro. Il disco lunare, vicino alla linea dei rilievi, viene incorniciato dal paesaggio e dagli edifici in primo piano, restituendo un’immagine di grande impatto visivo.

La sequenza documenta così due momenti distinti dello stesso evento: il sorgere della Luna nella sera precedente e il suo tramontare nelle prime ore del mattino successivo. Un racconto fotografico che segue la Luna piena lungo il suo percorso, sempre con i Monti dei Sette Fratelli come riferimento paesaggistico centrale.

L’attrezzatura utilizzata per fotografare la Blue Moon

Per realizzare le immagini della Blue Moon, Alessandro Casula ha utilizzato una Canon EOS 5D Mark III con obiettivo Canon EF 300L e moltiplicatore di focale Viltrox 2x. La stessa attrezzatura è stata impiegata sia per gli scatti della sera del 30 maggio, sia per quelli del mattino del 31 maggio.

La scelta di una focale lunga, ulteriormente estesa dal moltiplicatore, ha permesso di ottenere un forte ingrandimento del disco lunare e di valorizzare il rapporto tra la Luna piena e il profilo delle montagne. Questo tipo di ripresa consente di comprimere visivamente le distanze, facendo apparire la Luna molto grande rispetto al paesaggio retrostante.

Sinnai e i Monti dei Sette Fratelli nello scenario della Luna piena

Il punto di ripresa indicato è Sinnai, nel territorio della città metropolitana di Cagliari. Da qui Alessandro Casula ha fotografato la Luna piena mentre sorgeva e tramontava in relazione ai Monti dei Sette Fratelli, uno degli elementi naturali più riconoscibili del paesaggio del sud-est della Sardegna.

La presenza delle montagne sullo sfondo conferisce agli scatti un’identità territoriale precisa. La Blue Moon in Sardegna non viene rappresentata come un semplice fenomeno isolato, ma come parte di un paesaggio reale, riconoscibile, in cui natura, città e cielo si incontrano.