Boom senza precedenti di polpi comuni nel Regno Unito: il più grande evento registrato da almeno 75 anni

La Marine Biological Association ha diffuso nuove evidenze scientifiche sul forte aumento di polpo comune, o Octopus vulgaris, osservato al largo della costa sud-occidentale del Regno Unito a partire dal 2025. Il fenomeno, descritto come una vera e propria fioritura di polpi, rappresenta il più grande evento di questo tipo registrato in almeno 75 anni. Secondo i ricercatori, questa crescita eccezionale della popolazione di polpi comuni nel Regno Unito è probabilmente collegata al riscaldamento dei mari e a cambiamenti più ampi in corso nell’ambiente marino. La nuova indagine costituisce il secondo importante studio scientifico dedicato a questo episodio senza precedenti e approfondisce non solo la distribuzione degli animali, ma anche il loro comportamento, la riproduzione e le possibili conseguenze per gli ecosistemi costieri e le attività di pesca.

Un nuovo studio tra osservazioni subacquee, ricerca scientifica e partecipazione pubblica

Il nuovo rapporto riunisce indagini scientifiche, innovativi sistemi di monitoraggio subacqueo e osservazioni raccolte da subacquei ricreativi e snorkeller. L’obiettivo è comprendere meglio come, dove e perché si sia verificato questo drammatico aumento della popolazione di Octopus vulgaris, e che cosa possa indicare per il futuro delle acque costiere del Regno Unito.

Lo studio è stato finanziato da Defra ed è stato condotto in collaborazione con l’Università di Plymouth. Un elemento centrale del lavoro è stato il contributo delle persone che frequentano abitualmente il mare, in particolare subacquei e snorkeller, la cui attività ha fornito una quantità significativa di dati su presenza, comportamenti e distribuzione dei polpi lungo le coste del Devon e della Cornovaglia.

Il ruolo decisivo di subacquei e snorkeller nella ricerca sui polpi

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rapporto è stato il valore del sondaggio rivolto a subacquei con autorespiratore e snorkeller. In un periodo relativamente breve dello scorso anno sono arrivate 120 risposte, che hanno fornito un patrimonio estremamente ricco di informazioni, accompagnato anche da fotografie di grande impatto.

Particolarmente significativo è il fatto che diversi partecipanti al sondaggio vivessero fuori dal sud-ovest dell’Inghilterra, per esempio nell’area di Londra e nelle Midlands, e persino in Irlanda. Eppure, quasi tutti gli avvistamenti di polpo comune sono stati registrati nel sud-ovest. Questo indica non solo una forte concentrazione geografica dell’evento, ma anche un interesse crescente verso il fenomeno: molte persone si sono recate nel sud-ovest per fare immersioni e snorkeling, e il 30,1% ha dichiarato di aver viaggiato verso specifici siti di immersione proprio per vedere i polpi.

Molti subacquei hanno sottolineato quanto fosse raro l’evento. Le osservazioni raccolte lungo le coste del Devon e della Cornovaglia restituiscono il carattere eccezionale del fenomeno e documentano comportamenti mai osservati prima con tale frequenza nelle acque britanniche.

Le testimonianze dirette: polpi nei reef, nelle tane e nelle nasse

Tra le risposte raccolte nel sondaggio, emergono testimonianze che confermano la rarità e la portata della fioritura di polpi nel sud-ovest del Regno Unito. “Non avevo mai visto un polpo comune nel Regno Unito prima d’ora e ho fatto snorkeling per tutta la vita intorno alla Cornovaglia”.

Un’altra osservazione descrive la presenza di polpi sia nei rifugi naturali sia all’interno degli attrezzi da pesca. “Uno in una tana, un altro è stato trovato in una nassa per aragoste con diverse carcasse di grancevole”.

I subacquei hanno anche riferito segnali di predazione su specie commercialmente importanti e interazioni con altri organismi marini. “Durante un’immersione in un’area con polpi, ho visto molte chele di aragosta rotte sul fondale. Ho anche visto polpi molestati da labridi cuculo”.

Un’altra testimonianza mette in evidenza la riconoscibilità dei nidi e il comportamento attivo dei polpi fuori dalle loro tane. “I loro nidi sono molto caratteristici, con decorazioni di molluschi, ma sono sorpreso da quanto lontano dalle loro ‘case’ li abbiamo visti, per esempio, erano in piena caccia sulla scogliera”.

Una delle osservazioni più dettagliate riguarda un sito vicino a Towan Beach, dove la presenza dei polpi è risultata evidente e ripetuta. “Mi sono imbattuto per puro caso in molti polpi vicino a un promontorio vicino a Towan beach, poiché questo è un punto in cui ho già fatto snorkeling prima ma non ne avevo mai visto nessuno. Sono tornato più volte nelle settimane successive sperando di incontrare e osservare questa creatura incredibile. Ne ho visti circa 10 senza nemmeno dover cercare. Ne ho trovati molti nelle nasse per aragoste – ne ho persino visto uno entrarci!”.

Bryce Stewart: dati impossibili da replicare solo con la ricerca tradizionale

Il contributo di subacquei e snorkeller è stato giudicato particolarmente importante dai ricercatori, perché ha permesso di raccogliere informazioni su ampia scala in tempi rapidi. Il dottor Bryce Stewart, Senior Research Fellow presso la Marine Biological Association, ha sottolineato il valore di questa partecipazione.

“Non posso ringraziare abbastanza i subacquei e gli snorkeller che hanno preso parte al nostro sondaggio. Le loro risposte hanno fornito nuove informazioni sulla distribuzione e sul comportamento dei polpi a una scala che sarebbe quasi impossibile replicare scientificamente”.

“Particolarmente significative sono state le osservazioni che confermano la riproduzione diffusa del polpo comune nelle acque del Regno Unito, e le segnalazioni di predazione dei polpi su un’ampia gamma di specie, inclusi granchi e aragoste commercialmente importanti”.

Queste osservazioni hanno permesso di confermare non solo la presenza massiccia di Octopus vulgaris, ma anche la sua attività riproduttiva e alimentare in habitat costieri rocciosi, gli stessi spesso sfruttati anche dalla pesca dei crostacei.

Le riprese subacquee confermano l’abbondanza di polpi nei reef rocciosi

Gli avvistamenti e le osservazioni di subacquei e snorkeller sono stati confermati dalle immagini raccolte attraverso i Baited Underwater Remote Videos, noti come BRUVs, strumenti video subacquei con esca dispiegati dalla nave da ricerca MBA Research Vessel Sepia.

Le misurazioni effettuate con i BRUVs e le annotazioni dei subacquei hanno confermato l’abbondanza di polpi negli habitat di reef roccioso, spesso coincidenti con le aree bersaglio delle attività di pesca dei molluschi e crostacei. Questo aspetto è particolarmente rilevante perché collega direttamente la crescita della popolazione di polpi comuni alle aree produttive per la pesca costiera.

La professoressa Emma Sheehan, docente di Ecologia Marina all’Università di Plymouth, ha evidenziato il valore delle serie storiche di monitoraggio video dell’ateneo.

“I nostri dati di monitoraggio video subacqueo a lungo termine dell’Università di Plymouth hanno contribuito a dimostrare che questa specie di polpo non veniva tipicamente osservata lungo la costa sud-occidentale, e hanno fornito un eccellente mezzo non distruttivo per registrare l’abbondanza e il comportamento dei polpi”.

Caccia, territorialità, uova e giovani polpi: le prove della riproduzione nel Regno Unito

Durante il periodo dello studio, i polpi comuni sono stati osservati mentre cacciavano attivamente, custodivano il cibo, interagivano con altre specie marine e mostravano un forte comportamento territoriale. Molti degli individui osservati erano polpi grandi e maturi, alcuni dei quali mostravano segni di senescenza, cioè la fase finale della vita.

Accanto a questi esemplari adulti, sono state registrate anche osservazioni di uova e giovani polpi. Questo insieme di elementi fornisce una forte evidenza del fatto che nel 2025 sia avvenuta una riproduzione riuscita nelle acque del Regno Unito, in particolare tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate.

La conferma della riproduzione del polpo comune nel Regno Unito è uno dei risultati più importanti del rapporto, perché indica che l’evento non si è limitato a una presenza temporanea di adulti, ma ha coinvolto una fase cruciale del ciclo vitale della specie.

Un aumento eccezionale per dimensioni e distribuzione geografica

Il nuovo rapporto, intitolato Fisheries independent estimates of octopus abundance and behaviour, segue il primo studio, Common octopus (Octopus vulgaris) blooms off the Southwest of the UK: History, trends, causes and consequences. Pubblicato nel gennaio 2026, quel primo rapporto aveva analizzato gli effetti della più recente fioritura di polpi utilizzando dati provenienti da scienziati e pescatori.

I ricercatori hanno riscontrato che la fioritura del 2025 è stata eccezionale sia per dimensioni sia per diffusione geografica. Le evidenze suggeriscono che la popolazione sia probabilmente originata da aree di riproduzione vicino alle Isole del Canale e al nord della Francia, con correnti marine che avrebbero trasportato giovani polpi nelle acque britanniche.

Le temperature del mare più calde sembrano aver avuto un ruolo chiave, sollevando interrogativi sul fatto che eventi simili possano diventare più frequenti con il procedere del cambiamento climatico.

Dalla Cornovaglia alla Scozia: una diffusione geografica sempre più ampia

Secondo segnalazioni recenti, i polpi si sono spostati rispetto alle aree in cui erano stati osservati lo scorso anno. Ora vengono catturati sia lungo la costa meridionale sia lungo quella settentrionale del Devon e della Cornovaglia.

Ulteriori avvistamenti sono stati riferiti anche in aree più lontane, tra cui Galles, Dorset, East Sussex e Scozia. Questo indica una diffusione geografica molto più ampia rispetto a quanto osservato in passato e suggerisce che la presenza di Octopus vulgaris nelle acque britanniche stia assumendo una dimensione sempre più estesa.

Gli impatti su pesca, granchi, aragoste e capesante

La fioritura di polpi ha coinciso con forti cali negli sbarchi di specie commercialmente importanti, tra cui granchi, aragoste e capesante. I polpi sono predatori altamente intelligenti ed efficaci, e le evidenze raccolte da pescatori e subacquei indicano che si nutrivano sia sul fondale sia all’interno degli attrezzi da pesca, consumando i crostacei rimasti intrappolati.

Per molti pescatori su piccola scala, in particolare quelli che utilizzano nasse e attrezzi statici, questo ha comportato catture danneggiate, perdita di reddito e maggiore incertezza. I risultati dello studio mostrano come cambiamenti ecologici improvvisi possano propagarsi rapidamente attraverso le comunità dipendenti dalla pesca, generando conseguenze economiche concrete.

L’aumento del polpo comune si inserisce quindi in un quadro complesso, in cui la trasformazione dell’ecosistema marino incide direttamente sulla sostenibilità delle attività costiere e sulla gestione delle risorse ittiche.

Un altro dato rilevante riguarda i limiti dei metodi di monitoraggio tradizionali. Le indagini effettuate con reti a strascico, comunemente utilizzate per monitorare popolazioni di pesci e molluschi, non sono riuscite a rilevare i polpi durante questa fioritura.

I ricercatori ritengono che questo risultato sia dovuto a differenze nei tempi delle indagini, nei luoghi monitorati e nella progettazione degli attrezzi utilizzati, piuttosto che a una reale assenza di polpi. Al contrario, i sondaggi condotti tra subacquei e snorkeller e le riprese realizzate con i BRUVs hanno mostrato che i polpi erano abbondanti nello stesso periodo. Anche il primo rapporto sulla fioritura aveva evidenziato il valore dei dati forniti dai pescatori.

Nel complesso, lo studio dimostra che la combinazione tra ricerca scientifica, informazioni raccolte dai pescatori e partecipazione pubblica può offrire un quadro molto più chiaro dei rapidi cambiamenti ambientali in corso.

Un fenomeno che interessa ecosistemi, turismo subacqueo e comunità costiere

Pur avendo creato difficoltà per la pesca, la fioritura di polpi comuni ha suscitato anche un forte interesse pubblico. Molti subacquei si sono recati appositamente nel sud-ovest del Regno Unito per osservare i polpi, generando benefici economici di breve periodo legati al turismo ricreativo.

Il fenomeno mette in evidenza anche il forte interesse del pubblico e il legame con la vita marina. Allo stesso tempo, solleva questioni importanti su come il cambiamento climatico stia rimodellando i mari britannici: dai rapporti tra predatori e prede alle nuove pressioni sulla pesca, fino agli equilibri degli ecosistemi da cui dipendono molte comunità costiere.

La presenza massiccia di polpi nei reef rocciosi e nelle aree di pesca conferma che gli effetti di questi cambiamenti non sono soltanto biologici, ma anche sociali ed economici.

Le raccomandazioni dell’MBA per prepararsi a future fioriture

Nel rapporto finale dedicato alla fioritura di polpi, la Marine Biological Association raccomanda di ampliare le indagini video subacquee, migliorare il monitoraggio delle catture e degli attrezzi da pesca e sviluppare un’app dedicata alle segnalazioni da parte di subacquei e snorkeller.

Ulteriori ricerche sulla dieta, sui movimenti, sulla dinamica di popolazione e sugli impatti socio-economici dei polpi saranno essenziali per prepararsi a possibili future fioriture e per sostenere una gestione della pesca basata sulle evidenze scientifiche.

L’obiettivo è costruire un sistema di osservazione più capillare, capace di intercettare rapidamente cambiamenti improvvisi negli ecosistemi marini e di fornire dati utili alle decisioni su pesca, conservazione e pianificazione costiera.

Bryce Stewart: i mari stanno cambiando rapidamente

La fioritura del polpo comune nel Regno Unito viene descritta dai ricercatori come un segnale evidente della velocità con cui gli ecosistemi marini possono trasformarsi. Il dottor Bryce Stewart, autore principale dello studio, ha sintetizzato così il significato dell’evento.

“Questo evento è un esempio impressionante di quanto rapidamente possano cambiare i nostri mari. Lavorando insieme con pescatori, subacquei e comunità costiere, possiamo comprendere meglio cosa sta accadendo e pianificare un futuro in cui questi cambiamenti potrebbero diventare più frequenti”.

La crescita eccezionale di Octopus vulgaris nelle acque del sud-ovest del Regno Unito rappresenta quindi un caso emblematico di trasformazione marina, con implicazioni per la biodiversità, la pesca, il turismo subacqueo e la gestione futura degli ecosistemi costieri.