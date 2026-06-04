Cede il carrello di atterraggio: Boeing collassa all’aeroporto di Francoforte, diversi feriti | VIDEO

Incredibile incidente per un Boeing 787-9 Dreamliner della Lufthansa all’aeroporto di Francoforte. Il carrello del velivolo, che si trovava al gate pronto per far imbarcare i passeggeri, ha ceduto e l’aereo è collassato al suolo. A bordo in quel momento c’erano membri dell’equipaggio e addetti ai servizi di terra dello scalo. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea in una nota riportata dall’agenzia Reuters, diverse persone sono rimaste ferite. “Al momento dell’incidente a bordo si trovavano diversi membri dell’equipaggio e del personale di terra. Alcuni sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. I passeggeri non erano ancora saliti a bordo e pertanto non si trovavano sul velivolo“, si legge in una nota diffusa da Lufthansa. Il Boeing sembra aver riportato seri danni e il volo, diretto a Los Angeles, è stato cancellato.

È stata aperta un’indagine sulle cause dell’incidente. Lufthansa ha fatto sapere di aver attivato un’unità di crisi per chiarire le cause dell’accaduto. L’aereo coinvolto è un Boeing 787-9 consegnato alla compagnia solo all’inizio dell’anno. Le immagini mostrano danni visibili al Dreamliner, identificato con la sigla D-ABPQ.