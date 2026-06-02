Clima, in Francia e Norvegia la primavera più calda mai registrata

La Francia ha appena registrato la primavera più calda di sempre “da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1900“, ha annunciato Météo-France nel suo rapporto climatico per questa stagione, che per i meteorologi copre i mesi da marzo a maggio. “Con una temperatura media di +13,8°C, questa primavera del 2026 è la più calda mai registrata (anomalia di +1,7°C), superando le primavere del 2011 (+1,5°C) e del 2020 (+1,3°C)”, ha affermato l’ente pubblico, mentre il Paese ha appena sperimentato un’ondata di calore precoce e intensa.

Primavera da record anche in Norvegia

Anche la Norvegia ha registrato la primavera più calda da quando sono iniziate le rilevazioni all’inizio del secolo scorso, con temperature di 2,1°C superiori alla media stagionale, con punte di 5-6°C in più nell’arcipelago di Svalbard, a metà strada tra la Norvegia continentale e il Polo Nord, ha annunciato l’Istituto meteorologico norvegese. Sebbene il Paese scandinavo sia sfuggito all’ondata di calore che ha colpito alcune parti d’Europa a maggio, le temperature superiori alla media registrate a marzo e aprile hanno contribuito a questo nuovo record, ha dichiarato l’istituto in un comunicato. La primavera più calda mai registrata in Norvegia era quella del 2024, con temperature di 1,8°C superiori alla norma. La primavera del 2025 è ora scivolata al terzo posto.