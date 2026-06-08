Clima, maggio record in Spagna: caldo anomalo e piogge sotto la media

Il mese di maggio 2026 si è chiuso in Spagna con anomalie climatiche significative, confermandosi uno dei periodi più caldi e secchi degli ultimi decenni. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia meteorologica spagnola AEMET, la temperatura media nella Spagna continentale ha raggiunto i 17,0°C, con uno scarto positivo di 1,4°C rispetto alla media del periodo di riferimento 1991-2020. Il mese si colloca così come il 9° maggio più caldo dall’inizio delle rilevazioni nel 1961 e il 7° più caldo del XXI secolo. Le anomalie termiche più marcate hanno interessato il Nord/Ovest della penisola, la depressione dell’Ebro e alcune zone costiere del Mediterraneo, dove si sono registrate punte di calore eccezionali in aree limitate. Anche le Isole Baleari hanno vissuto un mese generalmente caldo, mentre nelle Canarie si è osservata una forte variabilità tra le diverse isole.

Il mese è stato caratterizzato da 2 fasi climatiche ben distinte. Fino al 18 maggio le temperature sono rimaste generalmente inferiori alla media stagionale. Dal 19 maggio, però, una intensa ondata di caldo ha investito l’intero Paese, portando le temperature medie a circa 5°C sopra i valori normali. Questa fase finale del mese ha avuto un impatto significativo sulle statistiche meteorologiche: 16 stazioni principali hanno registrato il record assoluto per la temperatura massima di maggio, mentre altre 16 hanno segnato la temperatura minima più alta mai osservata per lo stesso mese. In 6 stazioni, inoltre, sono stati raggiunti i valori più elevati mai registrati per la temperatura media mensile.

Tra gli episodi più estremi si segnalano i +40,5°C raggiunti il 31 maggio all’aeroporto di Siviglia e i +39,5°C registrati a Cordova. Sul versante opposto, le temperature minime hanno mostrato valori ancora invernali in alcune aree montane e interne: a Izaña (Tenerife) si è scesi fino a -1,8°C il 14 maggio, mentre a Molina de Aragón (Guadalajara) si sono registrati -1,7°C il 16 maggio.

Oltre al caldo, maggio 2026 è stato anche un mese molto secco. Le precipitazioni si sono fermate a 48,3 mm nella Spagna continentale, pari all’85% della media climatica 1991-2020. Si tratta del 27° maggio più secco dal 1961 e del 13° più secco del XXI secolo, con gran parte del territorio che ha registrato valori nella norma o inferiori.