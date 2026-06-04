Clima, Oms: “caldo problema di salute pubblica, arrivano nuovi piani d’azione”

L’Europa è una delle aree del mondo che si sta riscaldando più velocemente: essere preparati a gestire le ondate di calore e mitigarne gli effetti è ormai a tutti gli effetti una misura di sanità pubblica, afferma l’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota in cui annuncia la pubblicazione, il prossimo 11 giugno, della nuova guida che dovrà supportare i Paesi nella redazione dei piani d’azione contro il caldo. “Non più solo un fenomeno stagionale eccezionale, il caldo estivo estremo è un problema critico di salute pubblica amplificato dal cambiamento climatico. Non è solo un inconveniente, è una minaccia silenziosa che può influenzare la salute, mettere a dura prova le infrastrutture, sopraffare gli ospedali, causare sofferenza e la perdita di vite umane“, si legge nella nota.

I Piani d’azione caldo-salute indicano le azioni da mettere in campo per ridurre i rischi per la salute legati al calore. “Questa nuova guida non solo sosterrà quei Paesi e le autorità locali che sviluppano un Piano d’azione caldo-salute per la prima volta, ma aiuterà anche nella revisione, nel miglioramento e nel rafforzamento dei Piani esistenti in tutta la regione“, dice l’Oms Europa.

L’importanza del comportamento individuale

Oltre ai piani, però, è importante anche il comportamento individuale, ricorda l’Oms, che nei giorni scorsi ha celebrato l”Heat Action Day’ con la campagna #KeepCool finalizzata ad aumentare la consapevolezza sui rischi del calore e a condividere semplici regole per mitigarlo: non uscire e fare attività faticose durante i momenti più caldi della giornata; mantenere la casa fresca; mantenere il corpo fresco e idratato e non dimenticare di avere cura delle persone più vulnerabili, come gli anziani.

“Le estati bollenti della Regione non sono più un’anomalia occasionale; sono una crisi permanente di salute pubblica alimentata dal cambiamento climatico“, ha concluso l’Oms. “Come sottolineano sia la campagna #KeepCool dell’Oms che la nuova guida ai Piani d’azione caldo-salute, sopravvivere a un mondo sempre più caldo richiede un cambiamento fondamentale sia nelle abitudini individuali che nella cura della comunità”.