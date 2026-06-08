Clima: seconda primavera più calda mai registrata nel Mare del Nord, oltre la media anche il Mar Baltico

Dopo un inizio d’anno fresco, l’Agenzia federale marittima e idrografica della Germania (BSH) ha registrato temperature dell’acqua nel Mare del Nord e nel Mar Baltico più elevate del normale questa primavera. Da marzo a maggio, le temperature superficiali dei mari tedeschi sono rimaste costantemente al di sopra della media a lungo termine. Il Mare del Nord si è riscaldato in modo generalizzato al di sopra della media a lungo termine. Con una temperatura media dell’acqua di 8,7°C, la primavera ha registrato una temperatura di 1°C superiore alla media a lungo termine e si colloca quindi tra le più calde da quando è iniziata la serie di dati BSH nel 1970. Solo il 1990 è stato leggermente più caldo, con una temperatura media di 8,8°C.

In particolare, nella parte meridionale del Mare del Nord, si sono verificate deviazioni significative fino a +2°C rispetto alla media a lungo termine. In quest’area, e lungo la costa orientale della Gran Bretagna, il BSH ha registrato temperature massime record a livello regionale.

Primavera calda anche per il Mar Baltico

Anche il Mar Baltico ha registrato una primavera prevalentemente calda, con l’eccezione di una piccola area al largo della Penisola Curlandese. La temperatura media dell’acqua è stata di 4,8°C, ovvero 0,8°C al di sopra della media a lungo termine. Questo la rende la settima primavera più calda dal 1990. Le deviazioni più significative si sono registrate nel Mar Baltico settentrionale e nella zona di transizione verso il Mare del Nord, con temperature superiori di circa 1,5°C alla media a lungo termine. Le temperature nel Mar Baltico settentrionale sono state tra le più calde registrate in assoluto nelle tre primavere dal 1990, mentre ampie zone del Mar Baltico sudorientale hanno registrato temperature nella media degli ultimi 30 anni.

“Dopo i freddi mesi invernali, la primavera del 2026 mostra un significativo riscaldamento nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Sono stati registrati valori record, soprattutto nel Mare del Nord, mentre anche il Mar Baltico è risultato più caldo del solito in generale”, spiega Tim Kruschke, responsabile del Dipartimento per le problematiche climatiche marine della BSH.