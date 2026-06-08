Consigli essenziali per studiare online in sicurezza

Lo studio online potrebbe essere diventata la forma di apprendimento più usata a livello mondiale. Lezioni su Meet, compiti caricati su Nuvola, PDF condivisi sul registro elettronico, i messaggi degli insegnanti che arrivano su WhatsApp o altre piattaforme di messaggistica. Tutto moderno, veloce e comodissimo. Ma anche fragile, senza la giusta dose di attenzione alla sicurezza digitale.

Non servono misure mirabolanti o avveniristiche. Spesso bastano poche buone abitudini: scegliere password forti, evitare di condividere i propri account o di cliccare su link sconosciuti, non usare reti Wi-Fi pubbliche senza protezione. Anche perché la scuola è già nel mirino. Il 20 aprile 2026 è stato riportato il caso di una scuola italiana finita nel dark web con circa 1,9 GB di dati sensibili esposti, tra informazioni riconducibili a studenti e personale scolastico.

1. Usa password diverse, non varianti con piccole modifiche

La password “forte” non è quella con il punto esclamativo alla fine. È tassativamente diversa per email, registro elettronico, piattaforma di e-learning, cloud, app universitaria e account personale.

Il rischio classico è questo: uno studente usa la stessa password per un forum, per la mail e per la piattaforma scolastica. Uno di quei servizi viene violato. La password circola. Qualcuno prova la stessa combinazione su altri siti e tutta la sicurezza digitale casca con un devastante effetto domino.

Ecco perché consigliamo sempre di usare un password manager. Anche uno semplice. Genera password lunghe, le salva, evita la sindrome del “metto sempre la stessa, così me la ricordo”. Per studenti e docenti, questa è una delle difese più efficaci e meno macchinose.

2. Attiva l’autenticazione a due fattori

La doppia verifica, o 2FA, aggiunge un secondo elemento al login. Non basta più conoscere la password: serve anche un codice, una notifica, un’app di autenticazione o un altro fattore.

È una misura banale solo in apparenza. Se una password finisce in mano a qualcuno, l’account non diventa automaticamente accessibile. Per chi usa email di scuola, ambienti cloud, piattaforme universitarie o strumenti di videolezione, è una cautela quasi doverosa.

Meglio preferire app di autenticazione rispetto agli SMS, quando disponibili. Sono più ordinate, meno esposte a certi rischi di intercettazione e più gestibili nel tempo.

3. Non condividere account, nemmeno “per comodità”

L’account condiviso è uno dei grandi peccati veniali della scuola digitale. Nella pratica, può significare un compagno che entra “solo per scaricare un file”. Un collega che usa le credenziali del docente perché deve recuperare un documento. Un familiare che accede dal profilo dello studente.

La praticità sembra evidente. In realtà crea confusione e opacità. Se succede qualcosa, non si capisce più chi ha fatto cosa. E in ambienti didattici, dove possono circolare valutazioni, dati personali e materiali riservati, la promiscuità degli accessi è un errore serio.

Ogni persona deve avere il suo account. Ad ogni ruolo deve corrispondere un livello di accesso. Perché studente, docente, tutor e segreteria non sono la stessa cosa.

4. Diffida delle email che creano urgenza

Il phishing scolastico funziona perché usa parole familiari: “registro”, “voto”, “borsa di studio”, “pagamento”, “recupero delle credenziali”, “nuovo corso disponibile”. L’email sembra plausibile. Il logo sembra quello vero, almeno a uno sguardo inesperto. Il tono è urgente. Ed è lì che scatta la trappola.

Nel nostro Paese, il phishing resta una tecnica molto usata: una sintesi del Rapporto Clusit 2026 indica che nel 2025 l’Italia ha registrato 507 attacchi gravi, con un aumento del 42% rispetto al 2024, mentre phishing e social engineering rientrano tra le tecniche osservate.

La regola pratica: mai inserire password dopo aver cliccato su un link ricevuto via email. Apri il sito digitando l’indirizzo nel browser, oppure passa dall’app ufficiale. Controlla il dominio. Leggi bene il mittente. Se il messaggio suona perentorio, ansioso, quasi intimidatorio, fermati.

5. Fai attenzione ai documenti condivisi

Alcuni attacchi, invece, sono più discreti e passano da strumenti comunissimi, come documenti su cloud, inviti alla collaborazione o link a file apparentemente innocui.

ACN/CSIRT Italia ha segnalato anche campagne di phishing veicolate tramite contenuti e notifiche dall’aspetto familiare, un tipo di scenario particolarmente insidioso per chi studia e lavora ogni giorno con documenti online.

Prima di aprire un file, chiediti: lo stavo aspettando? Il mittente è quello che mi attendevo? Il testo del messaggio è scritto come al solito? Se un professore che di norma scrive in un modo improvvisamente cambia tono, mettendo urgenza e facendo richieste di login, meglio verificare su un altro canale.

6. Aggiorna dispositivi, browser e app per lo studio

Molti attacchi informatici sfruttano software obsoleti: browser non aggiornati, applicazioni scolastiche dimenticate, sistemi operativi con patch rimaste in sospeso per mesi ed estensioni installate anni prima senza mai più essere controllate.

Aggiornare non è certo l’attività più divertente del mondo, ma è fondamentale sul fronte della sicurezza. Una buona routine di sicurezza non può prescindere da aggiornamenti automatici attivi, estensioni ridotte al minimo e dalla rimozione regolare delle applicazioni inutilizzate. Meno software o app installati significa meno vulnerabilità e meno porte lasciate socchiuse a possibili attacchi.

7. Usa una connessione VPN su reti pubbliche o condivise

La connessione VPN è utile quando studi o insegni usando una rete che non controlli: biblioteca, bar, campus, treno, hotel, coworking, casa condivisa. Non è una bacchetta taumaturgica. Non ti salva da una password debole o da un link truffaldino. Però crittografa il traffico tra il dispositivo e il server, rendendo più complesso qualsiasi tentativo di intercettazione.

È particolarmente utile quando accedi a email, registro elettronico, piattaforme universitarie, cloud con documenti personali o servizi che contengono dati sensibili. La regola di base è piuttosto semplice: se la rete è aperta o pubblica, attiva la VPN prima di procedere al login. Soprattutto se devi gestire materiali didattici, dati personali o comunicazioni riservate.

8. Segnala subito accessi strani e messaggi sospetti

La sicurezza non è solo prevenzione ma anche reazione. Se ricevi una notifica che segnala un accesso insolito, cambia password. Se clicchi per errore un link sospetto, avvisa subito il referente tecnico o la segreteria digitale. Se un docente riceve messaggi sospetti dall’account di uno studente, meglio non rispondere nella stessa conversazione: è sempre meglio verificare prima.

In generale, non bisogna vergognarsi di essere stati ingannati. I messaggi fraudolenti sono costruiti per sembrare veri. La differenza la fa la velocità con cui si segnala, si blocca l’accesso, si informa la scuola e si limita il danno.

Anche le scuole devono fare la loro parte

Studenti e docenti devono fare la loro parte. Gli istituti devono configurare adeguatamente posta elettronica, domini, accessi, autorizzazioni e procedure interne. C’è poi il tema privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali, in un provvedimento del 17 aprile 2026, ha richiamato l’importanza di misure adeguate, valutazioni preventive e protezione dei dati fin dalla progettazione quando si usano soluzioni tecnologiche che trattano dati personali.

Nel contesto educativo questo si traduce in una scelta consapevole delle piattaforme digitali, non adottate soltanto perché “comode”. È fondamentale verificare con attenzione i permessi richiesti, gestire con ordine credenziali e accessi, e conservare in modo puntuale informative, configurazioni e impostazioni di sicurezza.