Così il “cold blob” atlantico potrebbe rimodellare il monsone indiano, deviando le precipitazioni verso nord-ovest

Il monsone indiano ha subito delle modifiche negli ultimi 25 anni. L’India nordoccidentale riceve ora una quantità di pioggia notevolmente superiore rispetto al passato, mentre la mancanza di precipitazioni spinge la pianura indo-gangetica verso la siccità. Oltre un miliardo di persone dipendono dal monsone per garantire la stabilità economica in tutta l’Asia meridionale; ulteriori cambiamenti a questo sistema meteorologico potrebbero portare a gravi difficoltà. Gli scienziati hanno faticato a prevedere come questo pattern meteorologico si evolverà in futuro, poiché i modelli climatici comunemente utilizzati non riescono a cogliere i cambiamenti del monsone già avvenuti.

Lo studio

In uno studio pubblicato su AGU Advances, Nimmakanti Mahendra e colleghi suggeriscono che i modelli non rappresentano adeguatamente né le variazioni di temperatura dell’Oceano Atlantico né il modo in cui tali variazioni di temperatura sono collegate ai pattern meteorologici nel resto del globo. Di conseguenza, i modelli accoppiati tendono a non prevedere questo cambiamento del monsone.

In particolare, gli attuali modelli climatici non sono in grado di incorporare informazioni sul “cold blob“, una chiazza di acqua fredda al largo della costa meridionale della Groenlandia. Quando i ricercatori hanno aggiunto il cold blob ai risultati dei modelli climatici, hanno scoperto che può alterare la corrente a getto in modo da convogliare umidità verso l’India nordoccidentale, impedendo al contempo la formazione di sistemi temporaleschi altrove.

Meccanismo di regolazione barotropica

Questo è esattamente il tipo di cambiamento osservato nei pattern monsonici. Quando un pattern di vento su larga scala impedisce la formazione di pattern meteorologici su scala minore in questo modo, si parla di meccanismo di regolazione barotropica. Questo meccanismo di regolazione barotropica spiega anche perché le medie latitudini di tutto il mondo abbiano registrato una maggiore attività temporalesca negli ultimi anni. I risultati evidenziano l’importanza di collegare i processi provenienti da diverse parti del globo nella formulazione dei modelli climatici, scrivono gli autori.