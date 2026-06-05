Cresce la tensione in Europa: FOCUS sul drone sottomarino dell’Ucraina esploso a Costanza, nel più grande porto della Romania

Il corridoio marittimo del Mar Nero si conferma ancora una volta uno dei fronti più caldi, tecnologici e imprevedibili della guerra in Ucraina. Un recente e grave incidente ha riacceso i riflettori sulla vulnerabilità delle acque internazionali e sulla sicurezza dei paesi limitrofi, toccando direttamente il territorio della Romania. La marina ucraina ha infatti ammesso la perdita di controllo di un proprio avanzato drone sottomarino mentre l’apparecchio era impegnato in complesse operazioni strategiche all’interno della zona operativa. Questo evento evidenzia come il conflitto stia progressivamente espandendo i suoi effetti collaterali ben oltre i confini del campo di battaglia terrestre, minacciando la navigazione commerciale e la stabilità dei paesi membri della NATO.

L’incidente nel Mar Nero: la perdita del drone ucraino

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalle forze di difesa di Kiev, il veicolo subacqueo a pilotaggio remoto ha smesso di rispondere ai comandi a causa di un massiccio attacco di guerra elettronica russa. I sistemi di disturbo d’avanguardia impiegati dalle forze di Mosca sono riusciti a oscurare e interrompere le frequenze di posizionamento e comunicazione del dispositivo, lasciandolo di fatto alla deriva tra le correnti del bacino marittimo. Consapevole del potenziale pericolo per le rotte civili, la marina di Kiev ha immediatamente condiviso le informazioni sensibili con le controparti rumene. Questa mossa precauzionale mirava a prevenire incidenti drammatici, ma non è bastata a evitare che il mezzo terminasse la sua corsa con un impatto violento nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell’agenzia rumena per il salvataggio in mare.

Paura sulle coste rumene: l’esplosione nel porto

Il dispositivo fuori controllo ha concluso la sua traiettoria proprio nel più grande porto rumeno sul Mar Nero, dove l’impatto ha innescato una potente deflagrazione. L’esplosione ha generato un’immensa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, seminando il panico tra la popolazione locale e sollevando immediati interrogativi sulla gestione delle emergenze. Le istituzioni rumene hanno confermato che si tratta del secondo grave evento legato alla sicurezza marittima nel giro di una sola settimana, dopo il recente ritrovamento e disinnesco di una pericolosa mina marina vagante. Questa preoccupante successione di eventi dimostra come i residui bellici e le tecnologie fuori controllo stiano trasformando le acque commerciali della regione in un’estensione de facto della zona di combattimento.

La minaccia della guerra elettronica e la sicurezza della NATO

Le reazioni istituzionali della Romania hanno messo in chiaro la profonda gravità della situazione, definendo il contesto di sicurezza attuale estremamente delicato. I rappresentanti politici e militari di Bucarest hanno ribadito che incidenti di questa portata sono la diretta conseguenza della guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. L’efficacia dimostrata dalla guerra elettronica russa nel neutralizzare i sistemi di guida dei droni solleva inoltre nuovi e urgenti interrogativi tecnologici per gli esperti di difesa occidentali. La capacità di accecare i dispositivi nemici non solo altera gli equilibri tattici, ma crea “minacce fantasma” capaci di vagare alla deriva nel Mar Nero, un hub fondamentale per l’esportazione di materie prime e grano a livello globale.

Prospettive future e rischi per la stabilità regionale

L’episodio rimarca la necessità impellente di un monitoraggio radar e satellitare costante, nonché di una cooperazione militare sempre più stretta tra i paesi che si affacciano sul bacino. Con il prolungarsi delle ostilità, lo spettro di un incidente che possa causare vittime civili o coinvolgere direttamente assetti della NATO diventa tragicamente più concreto. La gestione delle acque territoriali richiede oggi uno sforzo congiunto per la bonifica da ordigni e la protezione dai segnali di disturbo che compromettono i sistemi GPS delle imbarcazioni non militari. Finché il conflitto continuerà a intensificarsi, la sicurezza dei residenti e l’economia marittima dell’intera area costiera rimarranno fortemente esposte a rischi geopolitici senza precedenti.