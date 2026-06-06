Crollo Porto Sant’Elpidio, si aggrava il bilancio: individuato il corpo senza vita della donna dispersa | VIDEO

Il bilancio del crollo di un'abitazione avvenuto questa mattina a Porto Sant’Elpidio (Fermo) è di due persone decedute e tre ferite

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Individuato dalle squadre di ricerca dei Vigili del Fuoco il corpo senza vita della donna dispersa sotto il crollo della propria abitazione avvenuto questa mattina a Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo. Sono in corso le fasi di recupero: impegnati nelle operazioni più di 60 Vigili del Fuoco, tra cui 40 USAR (Urban Search And Rescue) e 6 cinofili, 2 piloti di droni per il monitoraggio dall’alto dello scenario e 3 addetti alla comunicazione in emergenza. Il bilancio della tragedia è di due persone decedute e tre ferite.

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