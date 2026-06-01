Cuba, prevista una stagione degli uragani “meno intensa del normale”: i fattori determinanti

Le autorità cubane prevedono una stagione degli uragani “meno intensa del normale“, secondo le previsioni meteorologiche, ma esortano la popolazione a non abbassare la guardia, come riportato dai media ufficiali. L’Istituto di Meteorologia (Insmet) stima una probabilità del 40% che Cuba venga colpita direttamente da almeno un uragano durante la stagione in corso, che inizia oggi e si concluderà il 30 novembre. Per le tempeste tropicali, la probabilità di un impatto diretto sale al 75%. Si prevede la formazione di 11 cicloni tropicali, 8 dei quali si svilupperanno nel bacino dell’Oceano Atlantico tropicale, 2 nel Mar dei Caraibi e uno nel Golfo del Messico. Cinque di questi cicloni dovrebbero raggiungere la forza di un uragano e due sono classificati come uragani di categoria maggiore (categoria 3 o superiore sulla scala Saffir-Simpson).

I fattori determinanti

Le loro analisi indicano un’attività ciclonica inferiore alla media, principalmente a causa del raffreddamento delle temperature superficiali del mare nella regione tropicale dell’Atlantico nelle ultime settimane. Un fattore chiave di questa stagione, sottolineano, è la presenza del fenomeno El Niño, che, secondo i modelli meteorologici, si svilupperà tra giugno e luglio e durerà fino alla fine del 2026. Se di intensità moderata o forte, questo fenomeno in genere riduce significativamente l’attività ciclonica nell’Atlantico, stando ai dati storici.

Vietato abbassare la guardia

Nonostante le previsioni, la Protezione Civile dell’isola ha approfittato dell’inizio della stagione degli uragani atlantici per allertare la popolazione sui social media ed esortarla a non sottovalutare i rischi posti da questi eventi meteorologici. La Protezione Civile sottolinea che cicloni tropicali, uragani e tempeste si formano durante questo periodo e possono avere un impatto diretto sull’arcipelago cubano. La Protezione Civile, responsabile tra le altre missioni di prevenzione, preparazione, risposta e recupero dalle calamità naturali, ha rilevato che negli ultimi anni piogge intense, forti tempeste locali e potenti uragani hanno causato danni significativi a case, infrastrutture e servizi essenziali a Cuba. Pertanto, ritiene che “la necessità di mantenere aggiornati i piani di riduzione del rischio e di risposta immediata” sia rafforzata.

Gli uragani degli ultimi anni a Cuba

Tra gli uragani che hanno colpito Cuba negli ultimi anni si ricordano Melissa (2025), Oscar e Rafael (2024) e Ian (2022). Cuba non si è ancora ripresa dalla devastazione causata da Melissa, che ha colpito le province orientali di Guantanamo, Granma, Holguin e Santiago de Cuba come uragano di categoria 3 alla fine dello scorso ottobre, con venti fino a 200km/h e precipitazioni fino a 400mm in alcune zone del Paese. Come riportato dal governo cubano, l’uragano non ha causato vittime, ma ha provocato ingenti danni materiali a oltre 116.000 abitazioni, 600 strutture sanitarie statali, più di 2.000 scuole, circa 100.000 ettari di coltivazioni e infrastrutture di trasporto, telecomunicazioni, elettricità e approvvigionamento idrico.