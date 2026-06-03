Dalle tempeste di Giove ai confini dell’universo: scoperto il meccanismo universale che accelera gli elettroni relativistici

L’universo è pervaso da flussi incessanti di particelle ad altissima energia, noti come raggi cosmici, la cui origine rappresenta da decenni uno dei più grandi rompicapi dell’astrofisica moderna. Una risposta decisiva a questo mistero potrebbe ora arrivare dal nostro stesso Sistema Solare, grazie a una straordinaria scoperta effettuata nei pressi del pianeta più grande che lo compone. Un team di scienziati guidato da Savvas Raptis ha infatti pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature uno studio che documenta, per la prima volta in modo diretto, l’accelerazione di elettroni a velocità relativistiche all’interno del campo magnetico di Giove. La ricerca non si limita a descrivere un fenomeno locale, ma sfrutta i dati raccolti dalla sonda Juno della NASA per proporre una legge di scala universale in grado di prevedere l’energia massima raggiungibile dalle particelle in qualsiasi shock astrofisico dell’universo, gettando un ponte ideale tra la fisica planetaria e l’astrofisica dello spazio profondo.

Shock senza collisioni e l’enigma dell’iniezione particellare

Per comprendere la portata di questa scoperta è necessario esplorare la natura delle onde d’urto che si formano nello spazio profondo. Quando un oggetto, un fluido o un flusso di plasma si muove attraverso un mezzo a una velocità superiore a quella del suono locale, si genera una perturbazione nota come shock. Nello spazio, dove le densità del plasma sono estremamente basse, questi fenomeni prendono il nome di shock senza collisioni, poiché l’energia dell’onda d’urto non viene dissipata attraverso lo scontro diretto tra le particelle, bensì per mezzo dell’azione di potenti forze elettromagnetiche.

L’esempio più comune nel nostro Sistema Solare è il cosiddetto bow shock, ovvero l’onda d’urto prodotta dall’incontro tra il flusso costante del vento solare e le magnetosfere dei vari pianeti. Secondo la teoria prevalente, nota come accelerazione diffusiva da shock, le particelle cariche guadagnano energia attraversando ripetutamente il fronte dello shock. Tuttavia, questo meccanismo soffre storicamente del cosiddetto problema dell’iniezione, in base al quale le particelle possono essere accelerate efficientemente solo se possiedono già un’energia iniziale sufficientemente elevata da permettere loro di superare lo shock stesso. Una possibile via d’uscita risiede nel dinamico ambiente del foreshock, una regione turbolenta situata subito a monte dello shock principale dove si formano strutture transitorie su larga scala capaci di pre-accelerare le particelle a velocità relativistiche.

La sonda Juno e la scoperta nel foreshock di Giove

Il primo ottobre del 2023, la sonda spaziale Juno della NASA si trovava in orbita attorno a Giove, attraversando il bow shock del pianeta lungo i suoi fianchi rivolti verso il crepuscolo. Durante questa transizione, gli strumenti di bordo hanno intercettato una serie di perturbazioni localizzate nel foreshock gioviano, una regione che si estende nello spazio per diverse volte il raggio del pianeta. Combinando le osservazioni a bassa energia dello strumento JADE con i dati ad alta energia forniti dal rilevatore JEDI, i ricercatori hanno individuato un incremento straordinario dell’intensità dei flussi di elettroni, i quali hanno raggiunto energie pari o superiori a un megaelettronvolt, ovvero livelli pienamente relativistici.

Questo picco energetico è risultato essere di un ordine di grandezza superiore rispetto a quello registrato successivamente durante il passaggio nel fronte principale del bow shock planetario. L’analisi dettagliata ha dimostrato che questa formidabile accelerazione avviene direttamente in situ, alimentata da una potente sinergia di compressione magnetica, riscaldamento del plasma e intrappolamento geometrico all’interno di una macrostruttura transitoria del foreshock.

Una legge universale dal Sistema Solare allo spazio profondo

L’aspetto più rivoluzionario dello studio risiede nella generalizzazione di questi risultati attraverso il criterio di Hillas, un principio fondamentale della fisica che correla la dimensione geometrica di un acceleratore cosmico all’energia massima che una particella può acquisire al suo interno. Raccogliendo i dati storici accumulati in decenni di esplorazioni spaziali, gli autori hanno confrontato le scale geometriche dei foreshock transitori di sei diversi pianeti del nostro Sistema Solare, nello specifico Mercurio, Venere, Marte, la Terra, Saturno e, infine, Giove. Ne è emersa una chiara correlazione matematica: la dimensione della regione di accelerazione locale scala in modo sistematico e prevedibile con la dimensione globale dell’intero sistema di shock planetario.

Questo legame empirico ha permesso di formulare una vera e propria legge di scala universale. Una volta convalidato il modello all’interno del Sistema Solare, gli scienziati hanno compiuto il passo successivo, estendendo la medesima legge matematica a strutture astrofisiche colossali situate a distanze di anni urto, come il getto protostellare HH 211 e i celebri resti di supernova SN 1987A e SN 1006.

Implicazioni per lo studio dei raggi cosmici e sviluppi futuri

L’applicazione di questo modello basato sulle osservazioni planetarie a sistemi astrofisici remoti ha generato previsioni sorprendentemente accurate. Per il resto di supernova SN 1006, noto per essere un attivo acceleratore galattico, la legge di scala ha stimato un’energia massima delle particelle inferiore o uguale a cento teraelettronvolt, un valore perfettamente in linea con i limiti energetici dedotti in modo indipendente dalle osservazioni astronomiche dei raggi X e dei raggi gamma ad alta energia.

Sebbene questa estensione implichi necessariamente alcune assunzioni teoriche non verificabili direttamente sul posto, come l’ipotesi che l’ambiente sia governato dalla diffusione di Bohm sotto l’effetto di forti fluttuazioni magnetiche, la coerenza interna dei risultati fornisce un supporto straordinario alla validità del quadro fisico proposto. Questo approccio unificato promette di ridefinire il quadro classico dell’accelerazione diffusiva, dimostrando che le regioni a monte degli shock svolgono un ruolo cruciale nella genesi dello spettro dei raggi cosmici. Il prossimo passo per la comunità scientifica sarà valutare l’efficacia di questo modello su altri oggetti esotici come i pianeti di tipo Hot Jupiter, i shock da nova o i getti prodotti dai lampi di raggi gamma, aprendo la strada a una comprensione globale dei motori energetici dell’universo.