Dall’oceano ai confini dello Spazio: il super tifone Sinlaku ha deformato l’atmosfera

Nell’aprile del 2026 il super tifone Sinlaku ha attraversato le acque del Pacifico del Nord portando piogge torrenziali e inondazioni devastanti su diverse aree delle isole Marianne. La tempesta si è intensificata rapidamente fino a diventare un tifone violento, equivalente a un uragano di 5ª categoria. La vera particolarità di questo evento meteorologico estremo ha riguardato il suo impatto ben oltre la superficie dell’oceano, arrivando a toccare gli strati più alti dell’atmosfera terrestre fino a sfiorare lo Spazio. I satelliti in orbita hanno infatti rilevato gigantesche increspature atmosferiche che si propagavano verso l’alto, simili alle onde create da un sasso scagliato con forza in uno stagno. Questo spettacolo visivo inedito ha permesso agli scienziati di osservare direttamente la potenza invisibile di tali fenomeni e la loro capacità di influenzare l’intero ambiente globale, arrivando a lambire altitudini inesplorate.

Onde di gravità e anelli luminosi nel cielo

Il satellite NOAA-20, grazie allo strumento VIIRS, ha catturato un’immagine notturna che mostra enormi onde di gravità atmosferiche in espansione radiale a partire dal cuore del tifone. Queste affascinanti strutture concentriche sono diventate visibili agli strumenti attraverso l’airglow, un fenomeno luminoso che si verifica nella mesosfera quando gli atomi rilasciano di notte l’energia assorbita dal Sole durante le ore diurne. L’osservazione è stata fortemente favorita dalle condizioni ambientali di quelle notti, in cui la Luna risultava illuminata appena al 25%. Il basso bagliore ha permesso ai sensori di rilevare il flebile segnale dell’airglow senza essere accecati dal riflesso lunare sulle nubi. I cicloni tropicali riescono a generare un calore immenso in prossimità del loro occhio, alimentando imponenti cumulonembi, che spingono le correnti e le onde fino alla stratosfera e alla mesosfera.

L’evoluzione rapida della tempesta e le scoperte della NASA

Nelle 24 ore immediatamente precedenti allo scatto satellitare, Sinlaku ha subito una trasformazione drastica, passando da una modesta tempesta di 2ª categoria a un mostro di 5ª categoria. Joan Alexander, scienziata presso la NorthWest Research Associates, ha evidenziato come le onde si propagassero verso l’alto formando anelli insolitamente intatti. Di norma, i venti presenti nell’alta atmosfera spezzano e disperdono rapidamente simili formazioni, tuttavia le correnti deboli presenti a quelle latitudini nell’aprile del 2026 hanno mantenuto la struttura perfettamente conservata. Il fenomeno è stato intercettato e confermato anche dal satellite Aqua della NASA. Tramite lo strumento AIRS, i ricercatori hanno misurato le emissioni termiche associate alle onde di gravità nella stratosfera, dimostrando un’influenza prolungata nel tempo. Studiare queste dinamiche diventerà fondamentale per monitorare in tempo reale le tempeste oceaniche, fornendo un nuovo strumento per misurare le rapide intensificazioni dei cicloni in aperto oceano.

Dai modelli meteorologici alle comunicazioni globali

L’importanza di queste rilevazioni travalica lo studio dei semplici uragani per abbracciare campi inaspettati. I processi atmosferici che avvengono nella stratosfera alterano profondamente i modelli meteorologici a lungo termine, tanto che le correnti in alta quota possono determinare il clima di un intero inverno nell’emisfero Nord. L’impatto delle onde di gravità arriva però ancora più in alto, interagendo in modo diretto con il meteo spaziale. Laura Holt, ricercatrice della NorthWest Research Associates, ha sottolineato come le tracce dei grandi uragani siano chiaramente visibili persino nella ionosfera. Le onde di gravità innescate da Sinlaku riescono a scatenare fluttuazioni anomale nella densità del plasma, formando vere e proprie bolle capaci di interferire con i segnali radio e le comunicazioni dei satelliti. Un singolo evento tropicale violento racchiude dunque la forza necessaria per disturbare le tecnologie satellitari, dimostrando in modo inequivocabile la totale interconnessione del nostro pianeta, dagli abissi marini fino alle soglie dello Spazio.