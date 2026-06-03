Dentro e fuori dall’acqua: la marea dell’Alto Adriatico svela i suoi segreti a Venezia

Venezia si prepara ad ospitare un evento unico che porta alla luce la complessità e la bellezza dell’ambiente di marea dell’Alto Adriatico. Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 11.00, il Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue inaugurerà la mostra “Dentro e fuori dall’acqua“, un progetto curato da Lorenzo Peter Castelletto in collaborazione con l’Area Marina Protetta di Miramare (WWF Italia) e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. L’iniziativa intende svelare un mondo sospeso tra terra e mare, spesso invisibile agli occhi dei più, ma cruciale per la biodiversità dell’Alto Adriatico.

Saluti istituzionali e presentazione del progetto

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali alle ore 11.00. Interverranno figure di rilievo come Mariacristina Gribaudi, Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Luca Mizzan, responsabile del Museo di Storia Naturale, e Maurizio Spoto, Direttore dell’Area Marina Protetta di Miramare. A loro si uniranno Elisa Banchi, Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, e lo stesso Lorenzo Peter Castelletto, autore della mostra.

Questa combinazione di competenze scientifiche e artistiche offre un approccio unico per esplorare l’ambiente di marea, mettendo in evidenza le dinamiche naturali che regolano questi ecosistemi delicati eppure essenziali.

La mostra: un viaggio dentro e fuori dall’acqua

Dentro e fuori dall’acqua. L’ambiente di marea dell’Alto Adriatico è un progetto fotografico e di comunicazione scientifica che nasce per svelare il ‘dietro le quinte’ di un ambiente affascinante sospeso tra terra e mare. La mostra presenta una selezione di immagini e video realizzati sia in acqua che fuori dall’acqua, con l’obiettivo di mostrare questo habitat nella sua interezza e complessità.

Le fotografie catturano dettagli spesso invisibili, mentre i video permettono di percepire i movimenti, i ritmi e le relazioni tra le specie che popolano le zone di marea dell’Alto Adriatico. L’esposizione si distingue per il suo approccio immersivo, in grado di coinvolgere lo spettatore in una narrazione visiva e scientifica unica.

Punto informativo sulla laguna di Venezia

Accanto alla mostra, il Museo di Storia Naturale ha allestito un punto informativo intitolato “Dentro e fuori dall’acqua in laguna di Venezia“. Qui, testi e immagini illustrano le caratteristiche dell’ambiente di marea veneziano, descrivendo le specie che lo abitano e i meccanismi ecologici che lo sostengono. L’obiettivo è portare alla luce organismi poco conosciuti, ma presenti proprio sotto i piedi dei visitatori, aumentando la consapevolezza della ricchezza naturale della laguna e dell’importanza della sua tutela.

Un’iniziativa tra arte e scienza

“Dentro e fuori dall’acqua” rappresenta un esempio significativo di come la fotografia e la comunicazione scientifica possano unirsi per divulgare conoscenze ecologiche complesse, rendendo visibili habitat che altrimenti resterebbero inosservati. Grazie alla collaborazione tra istituzioni scientifiche e museali, il progetto si configura come un ponte tra ricerca e pubblico, capace di avvicinare la comunità al mondo naturale dell’Alto Adriatico.