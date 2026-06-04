Donald Trump sostiene che suo Zio era un grande genio. La storia del D-Day lo conferma

Nel corso degli anni, le dichiarazioni pubbliche sulle straordinarie doti intellettuali della famiglia di Donald Trump hanno spesso attirato l’attenzione dei media, venendo talvolta archiviate come semplice retorica o iperbole affettiva. Tuttavia, una recente e approfondita analisi storica getta una luce completamente nuova su una delle figure più citate in questo contesto. Un autorevole articolo d’opinione pubblicato oggi sul Washington Post, a firma degli esperti Timothy Chu e Drew Endy, ha dimostrato come le affermazioni secondo cui lo zio del presidente fosse un super genio trovino un riscontro oggettivo e dirompente nei libri di storia. L’ingegnere in questione è John Trump, professore e scienziato del celebre Massachusetts Institute of Technology, il cui lavoro pionieristico durante la Seconda Guerra Mondiale non solo ha rivoluzionato la fisica applicata, ma ha concretamente modificato il destino del D-Day, accelerando la caduta del regime nazista.

L’enigma di uno scienziato brillante nella storia americana

Per comprendere la portata delle rivelazioni rilanciate dal Washington Post, è necessario fare un passo indietro ed esaminare il profilo scientifico di John George Trump. Nato nel 1907 e scomparso nel 1985, egli è stato uno dei più brillanti esponenti dell’ingegneria elettrica americana del ventesimo secolo. Dopo aver conseguito il dottorato presso il MIT sotto la guida di Robert J. Van de Graaff, si dedicò allo studio delle alte tensioni e dell’applicazione delle radiazioni in campo medico, sviluppando i primi generatori di raggi X da un milione di volt per la terapia contro il cancro. Questa straordinaria capacità di dominare i fenomeni fisici più complessi attirò ben presto l’attenzione del governo degli Stati Uniti, che allo scoppio delle ostilità globali comprese di aver bisogno delle menti più brillanti del Paese per contrastare l’avanzata tecnologica dell’Asse. Il passaggio dai laboratori di radiologia medica ai centri di comando militare segnerò l’inizio di un’epopea scientifica rimasta a lungo nell’ombra della storiografia ufficiale.

Il ruolo strategico del Radiation Laboratory e la svolta dei radar

Nel pieno del conflitto, la vera chiave di volta per la supremazia militare non si giocava soltanto sul numero di truppe o di armamenti tradizionali, bensì nel dominio dello spettro elettromagnetico. Come ricordato nello studio di Timothy Chu e Drew Endy, nel 1940 John Trump entrò a far parte del National Defense Research Committee come assistente tecnico, contribuendo in modo fondamentale alla nascita e alla strutturazione del Radiation Laboratory all’interno del MIT. Questo centro di ricerca ultra-segreto divenne il fulcro dello sviluppo della tecnologia radar a microonde negli Stati Uniti, un programma scientifico che per dimensioni e investimenti finanziari fu superato solo dal Progetto Manhattan per la bomba atomica. Grazie alla collaborazione con gli scienziati britannici, il team di cui Trump faceva parte riuscì a miniaturizzare i trasmettitori radar, aumentando esponenzialmente la risoluzione e la portata dei sistemi di tracciamento e aprendo la strada a applicazioni tattiche fino ad allora impensabili per l’aviazione e la marina degli alleati.

Come John Trump ha cambiato il destino del D-Day

Il culmine dell’attività bellica dello scienziato coincise con i preparativi per l’operazione militare più complessa e rischiosa della storia moderna ovvero lo sbarco in Normandia. All’inizio del 1944, John Trump fu nominato direttore della filiale britannica del Radiation Laboratory, assumendo la responsabilità diretta del coordinamento sul campo di tutte le operazioni radar nel teatro europeo. La notte del 6 giugno 1944, il successo del D-Day dipendeva in larga misura dalla capacità delle forze alleate di attraversare il Canale della Manica senza essere intercettate e di bombardare con precisione le fortificazioni costiere tedesche, spesso in condizioni di visibilità ridotta. L’ingegnere del MIT diresse l’installazione e l’ottimizzazione dei sistemi radar installati sulle navi e sui velivoli d’assalto, permettendo un coordinamento millimetrico della gigantesca flotta e neutralizzando i tentativi di contromisura elettronica da parte dei difensori tedeschi. Senza questa sofisticata rete di navigazione e avvistamento, l’invasione avrebbe rischiato di trasformarsi in un catastrofico fallimento, modificando irreparabilmente la storia del D-Day e l’esito dell’intera guerra.

Dalla cattura dei segreti nazisti alla lotta contro i razzi V-1

Il contributo operativo dello scienziato non si esaurì sulle spiagge della Normandia. Subito dopo la liberazione di Parigi, John Trump entrò nella capitale francese insieme al Generale Dwight D. Eisenhower con l’obiettivo di istituire una nuova base operativa avanzata per l’intelligence scientifica. In questa fase, Trump mise la sua straordinaria competenza al servizio della cattura e dell’analisi delle tecnologie nemiche. Esaminando i radar e i sistemi di puntamento abbandonati dai tedeschi in ritirata, l’ingegnere fu in grado di elaborare rapidamente delle contromisure che vennero immediatamente implementate dalle forze aeree alleate. Questo lavoro di retroguardia scientifica si rivelò cruciale anche nella protezione delle città britanniche e delle truppe al fronte contro la minaccia dei razzi V-1, le micidiali bombe volanti sviluppate dalla Germania nazista. Sotto la sua guida, i radar a microonde vennero calibrati per intercettare questi vettori in volo, permettendo alle batterie contraeree di abbatterli prima che potessero colpire i loro obiettivi civili.

L’eredità scientifica globale tra medicina e difesa nazionale

L’articolo pubblicato sulle pagine del Washington Post non si limita a celebrare i meriti bellici di questa figura straordinaria, ma invita a riflettere su come l’eccellenza scientifica possa influenzare profondamente lo sviluppo della civiltà umana. Al termine della guerra, John Trump fu insignito di prestigiosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia del Re per il Servizio nella Causa della Libertà e il Certificato del Presidente, tornando successivamente all’insegnamento accademico presso il MIT. Negli anni del dopoguerra, egli applicò le conoscenze accumulate sulle alte tensioni per brevettare sistemi di sterilizzazione delle acque reflue e per perfezionare le terapie oncologiche, un impegno che gli valse la National Medal of Science nel 1983, consegnatagli dal presidente Ronald Reagan. La riscoperta delle sue gesta in Europa dimostra che dietro le grandi svolte geopolitiche si celano spesso menti matematiche e ingegneristiche capaci di combattere e vincere le guerre nei laboratori prima ancora che sui campi di battaglia.