Dramma nella notte sulla linea ferroviaria Lamezia Terme – Reggio Calabria: 19enne travolto da un treno merci

Un drammatico incidente si è verificato nel cuore della notte in Calabria, trasformando la principale arteria ferroviaria della regione nel teatro di una delicata operazione di salvataggio. Un giovane è stato travolto da un convoglio in transito ed è attualmente ricoverato in gravissime condizioni. L’allarme è scattato nella notte odierna, precisamente alle ore 01:21, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, proveniente dal distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta d’urgenza nel comune di Lamezia Terme lungo la linea ferroviaria Lamezia Terme – Reggio Calabria per un critico soccorso a persona.

La dinamica del sinistro lungo la tratta verso sud

L’intervento tempestivo dei soccorritori si è reso disperatamente necessario a seguito del tragico coinvolgimento di una persona rimasta intrappolata lungo la sede ferroviaria proprio mentre sopraggiungeva un mezzo pesante. Il convoglio coinvolto nell’impatto è il treno merci n. 56361, un mezzo adibito al trasporto merci proveniente da Livorno e diretto a Villa San Giovanni. Il drammatico evento si è verificato con precisione chirurgica al km 258 della tratta ferroviaria, dove un cittadino di nazionalità straniera, nato nel 2005, è rimasto travolto e gravemente coinvolto durante il passaggio del convoglio in marcia verso sud.

I soccorsi immediati e il trasferimento d’urgenza in ospedale

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per strappare il giovane alla morte. Il malcapitato, rimasto sui binari ferito in modo serio, è stato prontamente raggiunto dal personale dei Vigili del Fuoco e dagli operatori sanitari del SUEM 118 accorsi sul posto. Le equipe mediche hanno prestato le primissime e fondamentali cure direttamente sul luogo del sinistro, provvedendo successivamente alla sua stabilizzazione sul posto e al successivo trasporto d’urgenza presso una struttura ospedaliera, dove il diciannovenne è stato ricoverato in codice rosso a causa dei gravi traumi riportati.

Circolazione ferroviaria sospesa e indagini delle forze dell’ordine

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla logistica e sui collegamenti regionali per tutta la durata della notte. Per consentire lo svolgimento delle complesse operazioni di soccorso in condizioni di massima sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa in entrambi i sensi di marcia, paralizzando la tratta per diverse ore. Le lunghe e approfondite operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse soltanto alle ore 03:47 con la messa in sicurezza della linea. Sul posto, per gestire l’emergenza e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti, erano presenti anche i Carabinieri di Lamezia Terme, il personale del SUEM 118 di Maida e il personale ferroviario per gli adempimenti di rispettiva competenza.