Drone navale esplode vicino alla Romania: Kiev accusa la guerra elettronica russa nel Mar Nero

La Marina ucraina ha confermato che uno dei suoi droni navali è esploso al largo delle coste romene, dopo essere stato deviato dalla propria rotta a causa di presunte interferenze elettroniche russe. L’episodio si è verificato nell’area operativa del Mar Nero, dove Kiev afferma che il mezzo senza equipaggio avrebbe perso il controllo durante lo svolgimento di una missione. Secondo quanto dichiarato dalle autorità ucraine, il drone sarebbe finito sotto l’influenza dei sistemi di guerra elettronica nemici, circostanza che ne avrebbe compromesso la capacità di navigazione e portato il mezzo ad avvicinarsi alla costa della Romania.

Il drone ucraino deviato dalla rotta durante una missione nel Mar Nero

L’incidente evidenzia il ruolo crescente dei sistemi di guerra elettronica russa nelle operazioni condotte nel Mar Nero, in particolare contro mezzi navali senza equipaggio. La Marina ucraina ha spiegato che il mezzo era impegnato in attività operative quando avrebbe subito l’azione dei sistemi elettronici nemici. La perdita di controllo avrebbe quindi impedito al drone di proseguire lungo la rotta prevista, portandolo nei pressi delle coste della Romania.

Kiev ha ricostruito l’accaduto attribuendo la deviazione del drone all’intervento dei sistemi di guerra elettronica russi. La Marina ucraina ha dichiarato: “durante lo svolgimento di missioni nell’area operativa del Mar Nero, uno dei droni della Marina ucraina è finito sotto l’influenza dei sistemi di guerra elettronica nemici, ha perso il controllo ed è atterrato vicino alle coste della Romania”.

La dichiarazione conferma quindi che il drone apparteneva alla Marina ucraina e che l’incidente si è verificato durante missioni nell’area operativa del Mar Nero. La versione fornita da Kiev indica come causa diretta della perdita di controllo l’azione dei sistemi di interferenza elettronica attribuiti alla Russia.

Guerra elettronica russa e droni navali ucraini nel Mar Nero

L’episodio mette al centro il rapporto tra droni navali ucraini e strumenti di guerra elettronica russa, un elemento che, secondo la ricostruzione fornita da Kiev, avrebbe avuto un ruolo decisivo nella deviazione del mezzo senza equipaggio. Il drone avrebbe perso la capacità di mantenere la propria rotta e sarebbe finito vicino alla costa romena.

La circostanza assume rilievo perché coinvolge un’area sensibile del Mar Nero e riguarda un mezzo militare ucraino che, secondo la stessa Marina di Kiev, è stato condizionato dai sistemi elettronici nemici fino a perdere il controllo. L’esplosione al largo delle coste romene viene quindi collegata direttamente alla dinamica della deviazione e alla successiva caduta del drone.

Kiev attribuisce la deviazione alle interferenze elettroniche russe

La posizione ucraina individua nelle interferenze elettroniche russe la causa dell’incidente. La perdita di controllo del drone navale sarebbe avvenuta mentre il mezzo operava nell’area del Mar Nero, prima di finire vicino alle coste romene.

La conferma della Marina ucraina definisce così i punti essenziali della vicenda: il drone apparteneva alla Marina di Kiev, era impegnato in missioni operative nel Mar Nero, avrebbe subito l’azione dei sistemi di guerra elettronica nemici, avrebbe perso il controllo e sarebbe atterrato nei pressi della Romania. L’esplosione al largo della costa romena si inserisce quindi in una dinamica che Kiev attribuisce alla pressione tecnologica e militare esercitata dai sistemi elettronici russi.