Ebola: esperti Spallanzani rientrati dalla missione in Congo

Si è conclusa con il rientro in Italia la missione operativa del team di esperti dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, impegnato nei giorni scorsi a Kinshasa nell’ambito dell’emergenza Ebola, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. L’intervento sul campo ha avuto come obiettivo il rafforzamento della risposta sanitaria alla 17ª epidemia di Ebola registrata nella Repubblica Democratica del Congo, attraverso un’attività di supporto tecnico e di confronto diretto con le principali istituzioni sanitarie del Paese. Gli specialisti italiani hanno lavorato a stretto contatto con i referenti dell’Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica (INRB) e dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (INSP), contribuendo alle attività di coordinamento relative alla sorveglianza epidemiologica, alla gestione dei dati e all’organizzazione degli interventi sul territorio.

Nel corso della missione sono stati inoltre approfonditi gli aspetti clinici e diagnostici connessi alla gestione dell’epidemia, mentre una particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento delle capacità operative locali. In questo contesto, il team dello Spallanzani ha provveduto alla consegna di farmaci e materiali sanitari, fornendo contestualmente indicazioni sul loro impiego sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e delle esigenze emerse sul campo.

La visita ai laboratori dell’INRB ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle capacità diagnostiche e sulle attività di sequenziamento genomico, strumenti fondamentali per il monitoraggio e il controllo dei patogeni ad alto rischio biologico. La missione ha infine aperto nuove prospettive di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, sia nell’ambito della gestione delle emergenze infettive sia nei programmi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali locali. L’Istituto Spallanzani ha espresso un sentito ringraziamento al Dipartimento della Protezione Civile, alle autorità nazionali coinvolte e all’Ambasciata d’Italia a Kinshasa per il supporto e il coordinamento assicurati, che hanno consentito la piena realizzazione dell’iniziativa.