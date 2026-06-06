Ebola, i Cdc: “rischio di una delle più grandi epidemie mai registrate”

L’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, con casi segnalati anche in Uganda, è “già il più grande focolaio da virus Bundibugyo (Bvd) conosciuto”. A indicarlo è l’analisi dei Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), che delinea uno scenario di forte preoccupazione sul possibile andamento dell’emergenza sanitaria. Secondo alcune proiezioni pubblicate dai Cdc, negli scenari peggiori ipotizzati il focolaio “ha il potenziale per diventare rapidamente una delle più grandi epidemie di malattia da Ebola mai registrate”, a meno che non vengano intensificati gli sforzi per contenerla. Il dato più rilevante riguarda dunque la velocità con cui l’epidemia da virus Bundibugyo potrebbe crescere se gli interventi di isolamento, trattamento e controllo della trasmissione non raggiungessero livelli elevati.

Il confronto con l’epidemia record di Ebola in Africa occidentale

Per comprendere la portata del rischio, il quadro delineato viene confrontato con la più grave epidemia di Ebola mai registrata. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’epidemia che colpì l’Africa occidentale tra il 2014 e il 2016 superò quota 28mila contagiati e provocò più di 11mila morti.

Il riferimento a quel precedente storico evidenzia la gravità delle proiezioni attuali. L’analisi suggerisce infatti che, senza un intervento urgente e costante, il focolaio da virus Bundibugyo potrebbe raggiungere dimensioni tali da avvicinarsi o superare quelle dell’emergenza che tra il 2014 e il 2016 mise sotto pressione i sistemi sanitari di diversi Paesi africani e richiese una mobilitazione internazionale senza precedenti.

Le simulazioni del Cdc: isolamento e trattamento decisivi per contenere l’epidemia

Il Ccd ha simulato diverse proiezioni di scenario per comprendere la possibile morbilità e mortalità future. Il modello ha preso in considerazione l’applicazione di interventi non farmacologici finalizzati alla riduzione della trasmissione del virus ed è stato calibrato su tre ipotetici conteggi cumulativi di decessi.

Le proiezioni sono state sviluppate su quattro possibili scenari di intervento, con livelli di isolamento e trattamento delle persone sintomatiche che variano da livelli bassi, pari al 20%, fino a livelli estremamente elevati, pari al 95%. La differenza tra gli scenari è centrale: maggiore è la percentuale di pazienti sintomatici isolati e trattati rapidamente, minore risulta la probabilità che il focolaio assuma dimensioni molto estese.

Spillover possibile tra metà e fine febbraio 2026

L’analisi ha suggerito anche come plausibile che l’evento di spillover, o salto di specie, possa essersi verificato tra la metà e la fine di febbraio 2026. Con il termine spillover si indica la trasmissione di un virus dal suo serbatoio animale naturale all’uomo, un passaggio che può innescare una catena di infezioni nella popolazione umana.

Questa indicazione temporale è rilevante per ricostruire l’origine dell’epidemia da virus Bundibugyo e per valutare quanto tempo il virus possa aver circolato prima dell’identificazione e dell’attivazione degli interventi di risposta sanitaria.

Scenario peggiore: 65% di probabilità di superare 20mila casi in tre mesi

Uno degli elementi più allarmanti delle proiezioni riguarda lo scenario con bassi livelli di isolamento dei pazienti affetti da virus Bundibugyo. Con il 20% dei pazienti isolato entro due giorni dall’insorgenza dei sintomi e in assenza di altri interventi, la probabilità di un focolaio capace di superare i 20mila casi entro tre mesi risulta pari al 65%.

Questo dato indica quanto rapidamente l’epidemia potrebbe espandersi se le misure di contenimento restassero insufficienti. Il rischio principale, secondo il modello, è che la trasmissione continui a crescere in modo sostenuto, trasformando un focolaio già eccezionale per il virus Bundibugyo in una delle più grandi epidemie di malattia da Ebola mai documentate.

Con isolamento al 70% cala drasticamente il rischio di un’epidemia da 10mila casi

Le proiezioni indicano però anche che un aumento significativo dell’isolamento può modificare in modo sostanziale l’evoluzione dell’epidemia. Se un’alta percentuale di pazienti, pari al 70%, dovesse entrare in isolamento, si prevede solo una probabilità su 20 che si verifichi un’epidemia con 10mila casi o più entro lo stesso arco temporale.

Il dato conferma il ruolo decisivo dell’identificazione rapida dei casi, dell’isolamento tempestivo e del trattamento delle persone affette da Bvd. La differenza tra uno scenario con isolamento basso e uno con isolamento elevato mostra quanto gli interventi di sanità pubblica possano incidere sull’andamento dell’epidemia.

I limiti delle proiezioni sul focolaio da virus Bundibugyo

Gli autori precisano che le proiezioni presentano alcuni limiti. Tra questi, il fatto che il numero reale di decessi per Bvd avvenuti fino al 24 maggio 2026 è sconosciuto. Questa incertezza incide sulla calibrazione del modello e sulla capacità di stimare con precisione l’evoluzione futura del focolaio.

Un altro limite riguarda i cambiamenti comportamentali che possono ridurre il rischio di infezione. Tali cambiamenti non sono stati inclusi nel modello, ma potrebbero contribuire a limitare le dimensioni dell’epidemia. La risposta delle comunità, l’adozione di comportamenti più prudenti e la riduzione delle esposizioni a rischio possono infatti avere un impatto sulla trasmissione del virus.

Sanità pubblica, tracciamento dei contatti e sepolture sicure: le misure essenziali

Nonostante i limiti del modello, gli esperti sottolineano la necessità di una risposta immediata. L’analisi conclude che “è necessario un intervento urgente e costante in termini di sanità pubblica per impedire che l’epidemia raggiunga o superi le dimensioni dell’epidemia di Ebola del 2014-2016 in Africa occidentale. Questo sforzo potrebbe richiedere risorse paragonabili a quelle impiegate per la risposta a quella epidemia. L’identificazione rapida dei casi, il tracciamento dei contatti, l’isolamento e il trattamento delle persone affette da Bvd, il coinvolgimento della comunità e il ricorso a sepolture sicure e dignitose per le persone morte di Ebola sono elementi essenziali per il controllo dell’epidemia”.

Il contenimento dell’epidemia di Ebola da virus Bundibugyo dipende dunque dalla capacità di rafforzare rapidamente la risposta sul campo. Il tracciamento dei contatti, l’isolamento dei casi sintomatici, il trattamento tempestivo, il coinvolgimento delle comunità e le sepolture sicure rappresentano gli strumenti principali per ridurre la trasmissione e impedire che il focolaio assuma dimensioni paragonabili a quelle della crisi in Africa occidentale del 2014-2016.