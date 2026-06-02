Ebola: l’Oms riduce drasticamente il numero di casi sospetti, da 906 a 116

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale, portandolo da oltre 900 a 116, con 330 casi confermati. Al 31 maggio, l’Oms ha dichiarato che nella Repubblica Democratica del Congo erano stati registrati 116 casi sospetti del virus mortale, in calo rispetto ai 906 di fine settimana precedente. Altri 321 casi erano stati confermati nella RDC, inclusi 48 decessi, mentre nove casi confermati erano stati registrati nella vicina Uganda, con un decesso. Sebbene alcuni casi sospetti siano stati confermati, molti altri “sono stati esclusi” perché si sono rivelati altre malattie o una febbre non correlata, ha affermato il portavoce dell’Oms, Christian Lindmeier.

I motivi della riduzione

L’epidemia è stata dichiarata il 15 maggio nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, Paese dell’Africa centrale che ospita oltre 100 milioni di persone ed è uno dei più poveri al mondo. Si ritiene però che il virus, che si diffonde attraverso il contatto ravvicinato e i fluidi corporei e può causare una febbre emorragica fatale, si stesse diffondendo inosservato già da settimane. Lindmeier ha dichiarato ai giornalisti che, una volta sottoposti a test i soggetti sospettati di avere l’Ebola, questi venivano “in molti casi esclusi“.

Le precedenti cifre dell’Oms includevano anche 223 decessi sospettati di essere dovuti al virus ebola, ma le nuove cifre non comprendono più questa categoria. Lindmeier ha suggerito che il numero fosse molto incerto, poiché includeva “persone decedute tempo fa” e i cui resti, in molti casi, non potevano essere riesumati per essere analizzati. Secondo l’Oms, nel frattempo, sei persone a cui era stato confermato di aver contratto l’Ebola durante l’epidemia sono state registrate come guarite.