Ebola, oggi il rientro del team italiano inviato in Congo

Rientreranno nella giornata di oggi in Italia gli infettivologi dell’Istituto Spallanzani e i funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e dell’AISE giunti nei giorni scorsi a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per dare supporto alla gestione dell’Emergenza Ebola. Obiettivo del team italiano, al momento l’unico tra i Paesi europei ad aver raggiunto il Congo, è stato rafforzare la sorveglianza epidemiologica, fornire assistenza tecnica e consegnare farmaci e materiale sanitario utile al contrasto dell’epidemia che ha colpito il paese dell’Africa centrale.

La missione del team di esperti, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile, è stata svolta in raccordo con il Ministero della Salute e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Dipartimento continuerà a dare supporto scientifico e operativo per ogni eventuale ulteriore richiesta e necessità.