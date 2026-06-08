ENEA protagonista a Piacenza Expo: idrogeno, nucleare e cybersecurity sotto i riflettori

Da domani, 9 giugno, a giovedì 11 giugno, ENEA sarà presente a Piacenza Expo, partecipando a tre importanti eventi in contemporanea: Hydrogen Expo, Nuclear Power Expo e Cybsec-Expo. L’agenzia allestirà uno stand rappresentativo delle tre aree tematiche, integrate da una sezione dedicata al trasferimento tecnologico (PAD.1 B128-C135), con l’obiettivo di mettere in luce le proprie competenze nel settore energetico e digitale. Hydrogen Expo è la più grande mostra-convegno italiana dedicata all’idrogeno, punto di riferimento per le aziende e i ricercatori impegnati nello sviluppo della filiera tecnologica dell’energia pulita. La direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di ENEA, Giulia Monteleone, parteciperà al taglio del nastro, sottolineando l’importanza strategica dell’idrogeno per la transizione energetica.

All’interno della manifestazione, si segnalano diversi appuntamenti di grande rilevanza scientifica. Alberto Giaconia interverrà al convegno “Idrogeno e derivati per la mobilità del futuro: come generare valore per il tessuto industriale nazionale” mercoledì 10 alle 11, portando l’esperienza di ENEA nello sviluppo di soluzioni innovative. Giaconia sarà inoltre presente alla cerimonia di premiazione degli IHTA Awards mercoledì 10 alle 17.45, evento che premia l’eccellenza nel settore idrogeno.

Nuclear Power Expo: prospettive e sfide della filiera nucleare italiana

Parallelamente, Nuclear Power Expo rappresenta la prima fiera-convegno italiana sull’energia nucleare, affrontando temi strategici legati alla produzione di energia sicura e sostenibile. Mariano Tararantino, ricercatore ENEA, prenderà parte al convegno “La supply chain italiana del nucleare: prospettive e criticità” mercoledì 10 a partire dalle 14.30, offrendo un’analisi approfondita sulle opportunità e le sfide della filiera nazionale.

Cybsec-Expo: protezione dei dati e sicurezza dei sistemi energetici

Infine, la sicurezza digitale sarà al centro di Cybsec-Expo, evento dedicato a cybersecurity, protezione dei dati e salvaguardia delle infrastrutture critiche. Il convegno “Proteggere il futuro dell’energia: Cyber Security dei sistemi energetici per la transizione energetica-digitale“, che si terrà martedì 9 dalle 14, vedrà la partecipazione di Maria Valenti, Giovanna Adinolfi e Serena D’Onofrio, ricercatrici di ENEA, che discuteranno delle strategie più avanzate per garantire la sicurezza dei sistemi energetici nell’era digitale.

ENEA al centro dell’innovazione tecnologica

La partecipazione di ENEA a Piacenza Expo conferma il ruolo dell’agenzia come punto di riferimento nella ricerca e innovazione nel campo dell’energia, dalla produzione sostenibile all’idrogeno, fino alla cybersecurity dei sistemi critici. L’integrazione tra le tre aree tematiche nello stand ENEA dimostra l’approccio multidisciplinare dell’agenzia e la capacità di trasferire tecnologie avanzate verso il tessuto industriale nazionale, rafforzando la leadership italiana nell’innovazione energetica e digitale.