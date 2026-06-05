Enercom si aggiudica la fornitura di energia elettrica ad Acque Bresciane per il biennio 2026-2027

Enercom si è aggiudicata la gara pubblica per la fornitura di energia elettrica ad Acque Bresciane per il biennio 2026-2027. La società di vendita del Gruppo Enercom garantirà 80 GWh annui al gestore del servizio idrico integrato della provincia di Brescia, coprendo il fabbisogno energetico delle sedi e degli impianti di acquedotto e depurazione. Il contratto avrà una durata iniziale di un anno, con possibilità di proroga per un secondo anno. Si tratta di una fornitura rilevante sia per i volumi energetici coinvolti sia per il ruolo strategico del servizio idrico integrato, che richiede continuità, affidabilità e capacità gestionale.

Una fornitura energetica per infrastrutture essenziali del territorio

A qualificare la proposta di Enercom è una struttura operativa costruita per gestire forniture di questa complessità. La gara aggiudicata ad Acque Bresciane conferma il posizionamento della società in un ambito particolarmente delicato, quello dell’energia destinata a infrastrutture essenziali per cittadini, imprese e comunità locali.

La fornitura di energia elettrica riguarderà infatti non solo le sedi operative, ma anche gli impianti di acquedotto e depurazione diffusi sul territorio provinciale. Il fabbisogno di 80 GWh all’anno rappresenta una quota significativa di energia destinata al funzionamento quotidiano del sistema idrico bresciano.

Rinnovabili e produzione locale: il ruolo dell’impianto fotovoltaico di San Gervasio

La proposta di Enercom si distingue anche per la disponibilità di produzione diretta da fonti rinnovabili, in particolare idroelettrico e fotovoltaico, e per una presenza fisica radicata nel territorio bresciano.

Nei prossimi giorni entrerà in esercizio l’impianto fotovoltaico di San Gervasio, con 9,6 megawatt di potenza installata e una produzione annua stimata pari a 13,1 gigawattora. L’energia sarà generata a pochi chilometri dagli impianti di Acque Bresciane e verrà messa a disposizione del territorio.

L’impianto di San Gervasio rientra nel piano di sviluppo delle energie rinnovabili con cui il Gruppo Enercom punta a raggiungere 100 megawatt di potenza installata entro il 2030. Un obiettivo che conferma la volontà del gruppo di rafforzare la produzione locale da fonti pulite e di legarla in modo concreto ai fabbisogni energetici dei territori serviti.

Il bambuseto di Rovato e la compensazione delle emissioni in Lombardia

Sempre nel Bresciano, Enercom sostiene la ripiantumazione e la cura di 7,62 ettari del bambuseto di Rovato. Nella sua piena estensione, pari a 36 ettari, il bambuseto è grande quanto 50 campi da calcio.

L’investimento permetterà di assorbire 37.000 tonnellate di CO₂ in Lombardia in 15 anni, un valore equivalente approssimativamente al consumo annuo di gas di oltre 1.200 famiglie per 15 anni interi.

L’intero bosco, nella sua attività fotosintetica, catturerà anidride carbonica per circa 175.000 tonnellate in 15 anni, equivalente al consumo di circa 6.000 famiglie. Il progetto si inserisce nella strategia del gruppo per collegare la fornitura di energia e la compensazione delle emissioni allo stesso territorio in cui l’energia viene utilizzata.

Una presenza radicata nel Bresciano e nuovi punti vendita in programma

La presenza di Enercom nel Bresciano non riguarda soltanto la produzione energetica e gli investimenti ambientali. Proprio a Rovato, il gruppo è presente con uno dei suoi punti vendita. Oggi i punti vendita sono più di 40 tra Lombardia, Piemonte e Veneto.

Altre aperture sono in programma nel Bresciano nei prossimi mesi, a conferma di una strategia che punta a rafforzare la prossimità territoriale e il rapporto diretto con le comunità locali.

La visione di Enercom per energia, territorio e sostenibilità

La fornitura ad Acque Bresciane, l’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico di San Gervasio e l’investimento nel bambuseto di Rovato vengono presentati dal gruppo come tre tasselli di una stessa strategia territoriale, fondata su energia prodotta localmente, servizi essenziali e compensazione delle emissioni.

“Il Bresciano è uno dei territori in cui il Gruppo Enercom ha costruito nel tempo una presenza strutturata. È in questo contesto che si inseriscono la fornitura ad Acque Bresciane, l’impianto fotovoltaico di San Gervasio e l’investimento nel bambuseto di Rovato – spiega Manuel Piatti, Direttore Generale di Enercom – Tre iniziative che esprimono una visione precisa del nostro ruolo sul territorio: non solo fornire energia, ma produrla localmente, garantirla a chi eroga servizi essenziali ai cittadini e compensarne le emissioni nello stesso territorio in cui la si utilizza”.

Con l’aggiudicazione della gara pubblica per la fornitura di energia elettrica ad Acque Bresciane, Enercom consolida quindi il proprio ruolo nel mercato energetico locale e rafforza una linea di sviluppo che integra energia rinnovabile, presidio territoriale e sostenibilità ambientale.