Energia: l’Unione Europea approva altri 23 miliardi di aiuti all’Italia per le rinnovabili

L’Europa spinge con decisione sull’acceleratore della transizione energetica italiana. La Commissione europea ha infatti dato il via libera formale a un imponente regime di aiuti di Stato dal valore di 23 miliardi di euro, interamente destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta di una manovra finanziaria di portata storica per il sistema Paese, strutturata per ridisegnare il panorama energetico nazionale e accelerare l’addio ai combustibili fossili in linea con i target climatici continentali.

Un balzo in avanti per la capacità energetica nazionale

I dati diffusi dall’esecutivo dell’Unione Europea delineano un piano di sviluppo industriale senza precedenti per il settore delle tecnologie pulite. I fondi stanziati permetteranno di finanziare capillarmente la costruzione di nuovi impianti eolici e solari, ma anche di strutture idroelettriche e alimentate a biogas. L’impatto sul sistema elettrico sarà immediato e tangibile, poiché il programma punta a generare ben 37,15 gigawatt di nuova capacità. Questa quota rappresenta circa il 48% dell’attuale potenza da fonti rinnovabili installata in Italia, segnando un passo cruciale verso l’autonomia energetica.

Come funziona il meccanismo dei contratti a lungo termine

Per garantire la massima efficacia degli investimenti green e tutelare al contempo il bilancio pubblico, Bruxelles e Roma hanno optato per uno schema di incentivazione moderno e trasparente. Le agevolazioni non verranno concesse a fondo perduto, ma saranno veicolate attraverso contratti bidirezionali per differenza con una durata stabilita di 20 anni. Questa formula prevede l’erogazione di un bonus calcolato su ogni chilowattora di energia rinnovabile prodotto e immesso direttamente in rete, garantendo una remunerazione stabile agli investitori e proteggendo, al contempo, i consumatori finali dalle repentine fluttuazioni dei prezzi di mercato.