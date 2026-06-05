Eni entra nell’offshore del Gambia: accordo con il governo per il Blocco esplorativo A1

Eni e il governo della Repubblica del Gambia hanno sottoscritto un accordo per l’assegnazione del Blocco esplorativo A1, una nuova area offshore che entra nel portafoglio esplorativo della società. L’intesa è stata firmata con il governo gambiano, rappresentato dal ministro dell’Energia e del petrolio Nani Juwara. L’operazione segna l’ingresso di Eni nel Blocco A1, situato nell’offshore del Paese africano, e si inserisce in una più ampia strategia di crescita esplorativa basata sulla diversificazione geografica e sulla selezione di aree considerate rilevanti per potenziale e caratteristiche geologiche.

Il Blocco A1: un’area offshore da 1.300 km²

Il Blocco A1 copre un’area complessiva di 1.300 km² nell’offshore del Gambia. La zona si trova in acque profonde, con una profondità che varia da 1.250 metri a 3.300 metri, elemento che colloca l’area tra le opportunità esplorative più complesse e ad alto contenuto tecnico.

La posizione del blocco assume particolare rilevanza perché situata in un’area del margine Atlantico già comprovata per il ritrovamento di idrocarburi liquidi. Questo aspetto rappresenta uno degli elementi centrali dell’accordo, poiché inserisce il Blocco A1 in un contesto geologico nel quale sono già state individuate condizioni favorevoli alla presenza di risorse energetiche.

Gambia, nuova area di interesse per l’esplorazione offshore

L’assegnazione del Blocco esplorativo A1 evidenzia il ruolo crescente dell’offshore africano nelle strategie delle compagnie energetiche internazionali. Nel caso del Gambia, l’area oggetto dell’accordo si colloca in un tratto del margine Atlantico considerato significativo per le attività di esplorazione legate agli idrocarburi liquidi.

L’intesa tra Eni e il governo gambiano, rappresentato dal ministro Nani Juwara, riguarda dunque un’area che presenta caratteristiche tecniche e geologiche coerenti con la ricerca di nuove opportunità in bacini provati, ma ancora non pienamente sviluppati dal punto di vista esplorativo.

La strategia esplorativa di Eni tra bacini provati e aree emergenti

L’entrata nel Blocco A1 è in linea con la strategia esplorativa di Eni, che punta a costruire un portafoglio geograficamente diversificato. Tale strategia comprende in gran parte opportunità in bacini provati ma ancora sotto-esplorati ed emergenti, ai quali si aggiungono aree di frontiera ad alto potenziale.

La scelta del Gambia si inserisce quindi in un percorso di sviluppo esplorativo che mira a combinare aree già note per la presenza di idrocarburi con territori nei quali il potenziale non è stato ancora pienamente valorizzato. In questo quadro, il Blocco esplorativo A1 rappresenta una nuova componente del portafoglio di Eni, coerente con l’obiettivo di ampliare la presenza in contesti geologici selezionati.

Un accordo nel margine Atlantico ad alto potenziale

L’accordo per il Blocco A1 rafforza la presenza di Eni in un’area del margine Atlantico ritenuta rilevante per il ritrovamento di idrocarburi liquidi. La combinazione tra estensione dell’area, profondità d’acqua e collocazione geografica rende il blocco un tassello significativo nella strategia esplorativa della società.

Con l’assegnazione del Blocco esplorativo A1, Eni conferma l’attenzione verso opportunità offshore in bacini provati ma ancora sotto-esplorati, mantenendo al centro della propria azione la diversificazione geografica e la ricerca di aree emergenti e di frontiera ad alto potenziale.