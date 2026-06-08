ESA e Europa-Park uniscono le forze per portare lo spazio europeo al grande pubblico

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Europa-Park hanno rafforzato la loro cooperazione firmando un memorandum d’intesa l’8 giugno a Rust, in Germania. L’accordo, che celebra la sinergia tra due realtà europee iconiche, punta a coniugare innovazione, tecnologia spaziale e coinvolgimento del pubblico, offrendo esperienze educative e interattive per tutte le età. L’intesa è stata ufficializzata da Rolf Densing, direttore delle operazioni dell’ESA, in rappresentanza del direttore generale Josef Aschbacher, e da Roland Mack, proprietario e amministratore delegato di Europa-Park. All’evento erano presenti il ministro federale per la ricerca, la tecnologia e lo spazio, Dorothee Bär, e Dietmar Pilz, direttore per la tecnologia, l’ingegneria e la qualità dell’ESA, insieme ad altri ospiti del settore.

L’accordo segna un nuovo capitolo in una relazione fondata su valori condivisi. Sia l’ESA sia Europa-Park hanno celebrato il loro 50° anniversario lo scorso anno, condividendo l’impegno per cooperazione europea, eccellenza, progresso tecnologico e innovazione. L’obiettivo comune è rendere accessibile il fascino delle attività spaziali europee in modo divertente e coinvolgente.

I vantaggi dell’accordo per il pubblico e l’educazione

Il protocollo d’intesa mira a rafforzare la cooperazione in materia di istruzione, comunicazione scientifica e esperienza dei visitatori. L’accordo unisce l’esperienza dell’ESA nel settore spaziale, della ricerca e della tecnologia con l’approccio interattivo di Europa-Park al coinvolgimento del pubblico.

In occasione della firma, Josef Aschbacher ha dichiarato: “la forza dell’Europa risiede nella sua capacità di trasformare visioni condivise in realtà. L’ESA incarna questo principio in modo unico, unendo tecnologia, collaborazione e ispirazione oltre i confini nazionali. Europa-Park riflette questo spirito a suo modo: è un luogo dove le idee prendono vita e le persone si incontrano. Questo crea uno spazio che non solo trasmette conoscenze, ma apre anche nuove prospettive: per le giovani generazioni, per le famiglie, per chiunque voglia non solo osservare il futuro, ma anche contribuire a plasmarlo”.

Europa-Park come partner strategico per l’ESA

Anche Roland Mack ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “sia l’ESA che Europa-Park rappresentano lo spirito europeo, la cooperazione transfrontaliera, l’innovazione, la qualità e la convinzione che le grandi idee nascano sempre quando le persone lavorano insieme per una visione condivisa. Per decenni, l’ESA ha dimostrato in modo esemplare quanto successo possa avere l’Europa quando i Paesi uniscono le proprie competenze e agiscono di concerto. Anche Europa-Park vive quotidianamente questa idea. Per noi, l’Europa non è solo un tema, è parte integrante della nostra identità”.

L’accordo si basa su precedenti scambi tra ESA e Europa-Park, tra cui le Giornate della Scienza e le Giornate Aperte dell’ESA, e fornisce un quadro di riferimento per future attività che connettano lo spazio europeo con istruzione e divulgazione scientifica.

Le radici della collaborazione e le prospettive future

L’iniziativa è stata avviata dal team strategico dell’ESOC, che ha contattato Europa-Park per valutare come la sua esperienza nella creazione di esperienze coinvolgenti per i visitatori potesse contribuire a plasmare il futuro centro visitatori dell’ESA. Questo primo scambio ha presto rivelato opportunità per una collaborazione più ampia, con l’obiettivo di rendere lo spazio europeo sempre più accessibile, educativo e interattivo.