Escursionista ferito sul Monte Nero: soccorso alpino interviene in tempo record

Martedì pomeriggio un escursionista di 60 anni della provincia di Enna è rimasto vittima di un incidente durante un’escursione sul versante nord del Monte Nero, nel territorio dell’Etna. La richiesta di soccorso è giunta direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) attraverso la propria Centrale GeoResQ, il servizio dedicato alla geolocalizzazione e alla richiesta di aiuto per chi frequenta l’ambiente montano e impervio. La Centrale GeoResQ, ricevuta la segnalazione, ha immediatamente fornito le coordinate precise del punto in cui si trovava l’infortunato, insieme a tutte le informazioni necessarie per organizzare l’intervento. L’attivazione tempestiva ha permesso al Servizio Regionale Sicilia del CNSAS di intervenire con efficacia, confermando l’importanza di strumenti digitali avanzati nella gestione delle emergenze in montagna.

Intervento sul campo: squadra del Soccorso Alpino e Guardia di Finanza

Dal comune di Linguaglossa è partita una squadra di Tecnici del Soccorso Alpino che ha raggiunto l’escursionista via terra sul versante occidentale del Monte Nero. L’operazione è stata supportata anche dal personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivato dal CNSAS per garantire un intervento coordinato e sicuro.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno effettuato le prime valutazioni sanitarie sull’uomo, che aveva riportato un importante trauma all’arto inferiore destro. Dopo averlo immobilizzato e posizionato in barella, è stato trasportato a valle fino al Rifugio Ragabo, dove lo attendeva un’ambulanza del 118, predisposta dal Soccorso Alpino per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Giarre.

Efficienza della tecnologia nel soccorso alpino

L’intervento di soccorso conferma ancora una volta l’efficacia dell’app GeoResQ nella gestione rapida delle emergenze in ambienti montani ed impervi. La combinazione tra tecnologia di geolocalizzazione e competenza sul campo dei soccorritori si è rivelata decisiva per garantire la sicurezza dell’escursionista e ridurre i tempi di intervento, sottolineando come l’innovazione digitale possa fare la differenza in situazioni critiche.

L’episodio sul Monte Nero rappresenta un chiaro esempio di come l’integrazione tra strumenti digitali e professionalità sul campo possa salvare vite in contesti montani difficili, ribadendo la centralità del CNSAS e dei suoi sistemi avanzati di soccorso.