Esplosione a Porto Sant’Elpidio: crolla palazzina, un morto e 2 feriti | VIDEO

Intervento complesso dei Vigili del Fuoco dall’alba di oggi a Porto Sant’Elpidio, dove un’esplosione ha provocato il parziale crollo di un edificio di 3 piani. Nel corso delle operazioni di soccorso è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo. Due persone ferite sono state estratte e affidate alle cure degli operatori sanitari, mentre un ragazzo è stato salvato, estratto vivo dalle macerie. Resta invece ancora dispersa una donna, per la quale proseguono senza sosta le ricerche. Sul posto sono impegnate squadre specializzate USAR (Urban Search and Rescue), unità cinofile, droni ed escavatori, utilizzati per accelerare le operazioni di ricerca tra le macerie e mettere in sicurezza l’area.