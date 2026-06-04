Esplosione di gas a Tepeaca: enorme colonna di fumo nero sopra Puebla | VIDEO

Una violenta esplosione di gas ha colpito Tepeaca, nello Stato messicano di Puebla, il 04.06.2026, generando un vasto incendio e una grande colonna di fumo nero che si è alzata sopra la città. Nel video si vede una zona urbana con traffico in movimento, edifici commerciali, stazioni di servizio e abitazioni, mentre sullo sfondo si sviluppa il rogo. La nube scura, molto densa, cresce rapidamente e domina il cielo, rendendo evidente la portata dell’evento. Le immagini documentano una scena di forte impatto: una colonna di fumo nero si solleva dall’area dell’esplosione, accompagnata da fiamme visibili tra alberi ed edifici. Il colore scuro della nube e la sua estensione indicano un incendio di notevole intensità.

Il rogo nel contesto urbano di Tepeaca

L’esplosione di gas a Tepeaca appare avvenuta in un contesto urbano, con strade, esercizi commerciali e infrastrutture nelle vicinanze. Nel filmato si distinguono insegne, veicoli in circolazione e una stazione di servizio, mentre la nube di fumo si alza oltre gli edifici. La scena evidenzia la vicinanza dell’incendio ad aree frequentate e percorse da mezzi, rendendo l’evento particolarmente rilevante per la sicurezza della zona. L’impatto visivo è amplificato dalla distanza da cui la colonna di fumo risulta comunque chiaramente visibile.

Una nube scura sopra Puebla dopo l’esplosione

Dopo la massiccia esplosione di gas, il cielo sopra l’area interessata viene attraversato da una nube scura e compatta. Nel video, il fumo si solleva in verticale per poi espandersi, formando una colonna ampia che sovrasta il profilo urbano. Le fiamme restano visibili alla base della nube. La combinazione tra il fuoco intenso e il fumo nero rende l’episodio uno degli elementi più evidenti della scena ripresa a Tepeaca, Puebla.