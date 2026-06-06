Evacuato il palazzetto di Montefiascone: atleta colta da malore durante la manifestazione

Attimi di paura oggi pomeriggio a Montefiascone, in provincia di Viterbo, quando il palazzetto dello sport comunale è stato evacuato durante una manifestazione sportiva. L’allarme è scattato durante una gara di bocce paralimpiche, quando una partecipante si è sentita male. L’atleta, diversamente abile, ha accusato disturbi respiratori dopo aver avvertito un odore acre, generando preoccupazione tra gli organizzatori e i presenti. Preoccupati per una possibile fuga di gas, gli organizzatori hanno deciso per precauzione di evacuare tutte le persone presenti nella struttura sportiva.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove i medici, dopo averla visitata, non hanno riscontrato nulla di serio e l’hanno dimessa in serata.

Verifiche e controlli sul palazzetto

Intanto, all’interno della struttura, i vigili del fuoco hanno effettuato controlli approfonditi per verificare la presenza di eventuali fughe di gas, senza riscontrare anomalie. Gli inquirenti stanno ancora indagando per chiarire cosa possa aver provocato il malore della donna.

Sul posto era presente anche il sindaco di Montefiascone, Giulia De Santis, a testimonianza della massima attenzione verso la sicurezza dei cittadini e dei partecipanti alle manifestazioni sportive.

L’episodio ha generato momenti di tensione e apprensione, ma fortunatamente non ci sono stati altri feriti né danni alla struttura. Rimane adesso da accertare la causa che ha portato al malore dell’atleta, un’indagine che proseguirà nelle prossime ore per garantire che situazioni simili non si ripetano.